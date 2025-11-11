ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κλεφτές» ματιές από Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι στον Σόμποσλαϊ – Ανησυχία στη Λίβερπουλ!

Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ φαίνεται πως βρίσκεται στο… επίκεντρο για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ούγγρο να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος. Η Λίβερπουλ, βλέπει το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του και θα πράξει τα… δέοντα για να μείνει στο «Άνφιλντ».

«Σειρήνες» από Ισπανία και Αγγλία για τον Σόμποσλαϊ, με Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Το συμβόλαιο του Ούγγρου δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, γεγονός που ίσως μετατρέψει το απλό ενδιαφέρον σε… πρόταση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την «AS», τόσο οι Μαδριλένοι όσο και οι «πολίτες» έχουν στα… ραντάρ τους, τον μέσο της Λίβερπουλ. Ο Ούγγρος πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, είναι… πολυθεσίτης και έχει ένα συμβόλαιο, το οποίο θεωρείται… προσιτό.

Οι απολαβές του (130.000 λίρες την εβδομάδα), είναι σχετικά χαμηλό ποσό, σε σχέση με τις αμοιβές ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην ίδια θέση και στο ίδιο επίπεδο. Για παράδειγμα ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει σχεδόν τριπλάσιο και ο Μπέλιγχαμ τετραπλάσιο συμβόλαιο.

Αυτό από μόνο του, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς του συλλόγους να κινηθούν για την περίπτωσή του.

Βέβαια, η Λίβερπουλ δεν σκοπεύει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς πρόκειται να προσφέρει νέο συμβόλαιο, με αυξημένες απολαβές, έως και το 2030!

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

