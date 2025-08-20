«Επιθυμεί Ελλάδα ο Τσιμίκας, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός»

Η περαιτέρω παραμονή του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ φαντάζει όλο και πιο δύσκολη κάθε ημέρα που περνάει, πλέον! Τα ρεπορτάζ γύρω από το μέλλον του διεθνούς αριστερού μπακ είναι καθημερινά και όλα τους τον βλέπουν μακριά από τους «κόκκινους», άλλωστε.

Το τελευταίο, πάντως, κάνει μια διαφορετική προσέγγιση αναφορικά με τον επόμενο προορισμό του Τσιμίκα ενώ εμπλέκει και την πρώην ομάδα του, τον Ολυμπιακό…

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ποστάρισμά του ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Πάμπλο Ολιβέιρα, η επιθυμία του 29χρονου ακραίου αμυντικού είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Παράλληλα, όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο tweet του, οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τις εξελίξεις καθώς θέλουν να συνεργαστούν και πάλι με τον Τσιμίκα!

Πηγή: sport-fm.gr