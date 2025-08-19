Οι 16 ομάδες της League Phase του Κύπελλου Ελλάδας Betsson

Πέντε νέες ομάδες πήραν το βράδυ της Τρίτης (19/08) το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση, ανεβάζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων στις 16, με ακόμη τέσσερις να απομένουν για να συμπληρωθεί η 20άδα.

Συγκεκριμένα, μετά τον Λεβαδειακό και τον Παναιτωλικό που πέρασαν από τις έδρες του Μακεδονικού και της Νίκης Βόλου αντίστοιχα, σειρά πήραν οι Κηφισιά, Αιγάλεω, Καβάλα, ΑΕΛ Novibet και Βόλος με τις τρεις πρώτες μάλιστα να παίρνουν την πρόκριση στα πέναλτι.

Ο Πανσερραϊκός, ο οποίος αποκλείστηκε από την Καβάλα, έγινε η πρώτη ομάδα της Stoiximan Super League που έμεινε εκτός συνέχειας.

Οι 16 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase:

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Άρης

Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Ηλιούπολη

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά

Αιγάλεω

Βόλος

Καβάλα

Τετάρτη (20/08):

17:00 Καμπανιακός – Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος – Ηρακλής

17:00 Κισσαμικός – Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης

sport24.gr