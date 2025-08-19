ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι 16 ομάδες της League Phase του Κύπελλου Ελλάδας Betsson

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι 16 ομάδες της League Phase του Κύπελλου Ελλάδας Betsson

Το παζλ της League Phase αρχίζει σιγά-σιγά να ολοκληρώνεται.

Πέντε νέες ομάδες πήραν το βράδυ της Τρίτης (19/08) το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση, ανεβάζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων στις 16, με ακόμη τέσσερις να απομένουν για να συμπληρωθεί η 20άδα.

Συγκεκριμένα, μετά τον Λεβαδειακό και τον Παναιτωλικό που πέρασαν από τις έδρες του Μακεδονικού και της Νίκης Βόλου αντίστοιχα, σειρά πήραν οι Κηφισιά, Αιγάλεω, Καβάλα, ΑΕΛ Novibet και Βόλος με τις τρεις πρώτες μάλιστα να παίρνουν την πρόκριση στα πέναλτι.

Ο Πανσερραϊκός, ο οποίος αποκλείστηκε από την Καβάλα, έγινε η πρώτη ομάδα της Stoiximan Super League που έμεινε εκτός συνέχειας.

Οι 16 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase:

  • Ολυμπιακός
  • Παναθηναϊκός
  • ΠΑΟΚ
  • ΑΕΚ
  • Άρης
  • Αστέρας Τρίπολης AKTOR
  • Ατρόμητος
  • ΟΦΗ
  • Ηλιούπολη
  • Λεβαδειακός
  • Παναιτωλικός
  • ΑΕΛ Novibet
  • Κηφισιά
  • Αιγάλεω
  • Βόλος
  • Καβάλα

Τετάρτη (20/08):

17:00 Καμπανιακός – Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος – Ηρακλής

17:00 Κισσαμικός – Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης

sport24.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα ο Kαρσέδο - «Tο καλύτερο δώρο που είχα ποτέ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έκαναν... πάρτι εκτός έδρας Καραμπάχ και Μπριζ με μαγικό Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μιλόγεβιτς: «Είχαμε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η απόδραση... ονείρων της Πάφου στο Βελιγράδι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

O μαέστρος Καρσέδο πήρε το καλύτερο δώρο γενεθλίων

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άλωσε και το Βελιγράδι η τρομερή Πάφος FC και κάνει κουμάντο στο δρόμο για τ΄ αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κορυφαίος Ισπανός του εξωτερικού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ραμπιό και Ρο έπαιξαν μπουνιές στα αποδυτήρια και «τελειώνουν» από τη Μαρσέιγ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόλυτα επιδραστικός ο «διάβολος» Κορέια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το 13άρι της ΑΕΛ και οι κινήσεις στα... σίγουρα

ΑΕΛ

|

Category image

Χώρισαν οι δρόμοι του Εθνικού με τον Περατικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Άρης είδε στον Καλούλου εμπειρία από υψηλό επίπεδο και ποντάρει πολλά πάνω του

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ιστορικές στιγμές για τους Παφίτες στο «Stadion Rajko Mitić»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

H 23άδα της Ομόνοιας που πετάει για Αυστρία - Το πρόγραμμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Πέταξε» ο Καραλής στη Λωζάνη με νέο άλμα πάνω από τα έξι μέτρα και πήρε την πρωτιά!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη