Χαμός στο φιλικό με τη Νάπολι, ο Κόντε μπήκε μέσα στο γήπεδο και την «έπεσε» στον Ελ Κααμπί

Άναψαν τα αίματα στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Νάπολι στην Ιταλία.

Ο Αντόνιο Κόντε «την έπεσε» στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί έπειτα από μια προβολή του Μαροκινού πάνω στον Ραχμάνι και παραλίγο να προκληθεί γενικευμένη σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, αλλά και μελών των δύο πάγκων.

Μάλιστα, στον αγωνιστικό χώρο μπήκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύμα. Ο Κόντε ήταν έξαλλος και αναγκάστηκε η παρέμβαση των πιο ψύχραιμων για να επιστρέψει στον πάγκο του.

