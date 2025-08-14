ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαμός στο φιλικό με τη Νάπολι, ο Κόντε μπήκε μέσα στο γήπεδο και την «έπεσε» στον Ελ Κααμπί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χαμός στο φιλικό με τη Νάπολι, ο Κόντε μπήκε μέσα στο γήπεδο και την «έπεσε» στον Ελ Κααμπί

Ένταση επικράτησε στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού με τη Νάπολι.

Άναψαν τα αίματα στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Νάπολι στην Ιταλία.

Ο Αντόνιο Κόντε «την έπεσε» στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί έπειτα από μια προβολή του Μαροκινού πάνω στον Ραχμάνι και παραλίγο να προκληθεί γενικευμένη σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, αλλά και μελών των δύο πάγκων.

Μάλιστα, στον αγωνιστικό χώρο μπήκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύμα. Ο Κόντε ήταν έξαλλος και αναγκάστηκε η παρέμβαση των πιο ψύχραιμων για να επιστρέψει στον πάγκο του.

sport24.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΠΑΟΚ απέδρασε στην παράταση και η Ομόνοια πάει... Αυστρία - Η Βόλφσμπεργκερ στον δρόμο των πρασίνων

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τι έκανε η Μπρόντμπι! Ανέτρεψε το 3-0 του πρώτου ματς και πέρασε με 4-3 παίζοντας με δέκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης 1-1

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Τα γκολ και η δημιουργία μας ήταν υψηλού επιπέδου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα της Ομόνοιας στην Αράζ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πυλοβόλο η Ομόνοια, φιλοδώρησε με πεντάρα την Αράζ και πάει αφηνιασμένη στα πλέι οφ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Λέγκια - ΑΕΚ 2-1

ΑΕΚ

|

Category image

Ήττα για Ολυμπιακό από τη Νάπολι στο φιλικό με...γεύση Champions League

Ελλάδα

|

Category image

Με ορεξάτο Πιέρο ο ΑΠΟΕΛ έριξε τεσσάρα στον Εθνικό Άχνας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τετραπλή αλλαγή από Μπεργκ και ανάσες για τα... πολυβόλα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς αλλαγή ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Και πως να μην χαμογελάνε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δικός του ο Νατέλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαμός στο φιλικό με τη Νάπολι, ο Κόντε μπήκε μέσα στο γήπεδο και την «έπεσε» στον Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

«ΜΠΑΜ» η ΑΕΛ με Λέο Νατέλ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη