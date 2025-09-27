Λυτρώθηκε με Τσικίνιο στο 90+6΄ ο Ολυμπιακός και τώρα... Άρσεναλ

Έβγαλε το… λάδι του Ολυμπιακού ο Λεβαδειακός, αλλά οι Πειραιώτες είχαν Τσικίνιο. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πορτογάλο, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-2 των Βοιωτών στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League και παρέμειναν στην κορυφή. Θα περιμένουν τα αποτελέσματα ΑΕΚ (με Βόλο εντός) και ΠΑΟΚ (με Asteras AKTOR εκτός) για να δουν αν θα έχουν συγκάτοικους/συγκάτοικο.

Στο μυαλό του κόουτς

Σταθερά με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στα στόπερ Πιρόλα και Ρέτσος, ενώ Κοστίνια και Ορτέγκα στα μπακ. Έσε και Μουζακίτης στα χαφ, με τους Ποντένσε και Στρεφέτσα στα «φτερά», ενώ ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Με 4-3-3 παρέταξε τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στο τέρμα ο Λοντίγκιν. Στα στόπερ Αμπού Χάνα και Λιάγκας, ενώ Τσάπρας και Βήχος στα μπακ. Τσοκάι και Τσιμπόλα στα χαφ, ενώ μπροστά τους ο Κωστή, με τους Παλάσιος και Λαγιούς στα «φτερά», με τον Οζμπολτ στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Η αναμέτρηση είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημα και σε αυτό βοήθησε και η προσέγγιση που είχε ο Λεβαδειακός. Αναμενόμενα ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του, αλλά η πρώτη υποψία ευκαιρίας άνηκε στους φιλοξενούμενους. Ο Μουζακίτης έχασε την μπάλα στο 2’, ο Λαγιούς έφυγε κάθετα, αλλά κόπηκε από την άμυνα των Πειραιωτών. Μέχρι το 9’ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάποιες ημιτελείς προσπάθειες. Η πρώτη καλή στιγμή είχε τον Τσικίνιο σε ρόλο δημιουργού, με τον Ποντένσε να σουτάρει πάνω σε σώματα από καλή θέση. Στο επόμενο λεπτό είχε μεγάλη φάση ο Λεβαδειακός. Το κακό διώξιμο του Τζολάκη που βγήκε αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του, είχε ως αποτέλεσμα ο Κωστή να απειλήσει, με τον Μουζακίτη να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε αρκετή ώρα για να βρει την επόμενη ευκαιρία του. Αφού στο τέταρτο ο Ελ Κααμπί μπορεί να μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή, αλλά έχασε τον έλεγχο της μπάλας, ενώ στο 27’ ο Μουζακίτης έκανε δυνατό σουτ, αλλά κόντραρε και πέρασε εκτός. Στο 29’ ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία. Ο Ελ Κααμπί έφυγε στην κόντρα, με τον Αμπού Χάνα να χρειάζεται φάουλ για να τον σταματήσει, το παιχνίδι να συνεχίζεται και το πλασέ του Τσικίνιο να βγάζει ο Λοντίγκιν με μεγάλη επέμβαση. Ο διαιτητής γύρισε πίσω τη φάση, με τον Ποντένσε να στήνει την μπάλα για να εκτελέσει. Υπήρξε όμως διακοπή 3-4 λεπτών (πιθανόν λόγω τεχνικού ζητήματος). Ο Πορτογάλος εκτέλεσε ωραία και η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 41’ ο Λεβαδειακός είχε πολύ επικίνδυνη κόντρα, αλλά λίγο η σέντρα του Λεβαδειακού, λίγο το καλό διάβασμα της φάσης από τον Τζολάκη, δεν πήρε κάτι από τη φάση η ομάδα του Παπαδόπουλου. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεκλειδώσει την άμυνα του Λεβαδειακού στο 43’, κάνοντας το 1-0 μέσω στατικής φάσης. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Ρέτσος κυριάρχησε στον αέρα και νίκη στον Λοντίγκιν, με την μπάλα να περνάει οριακά τη γραμμή. Μέχρι την ανάπαυλα οι Πειραιώτες είχαν μία επικίνδυνη αντεπίθεση με τον Ποντένσε, τον οποίο έκοψαν οι «πράσινοι». Στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός έβγαλε αντεπίθεση-φωτιά με τον Παλάσιος, με τον Ρέτσο να γυρνάει και με σωτήρια επέμβαση να κόβει τον Αργεντινό που έφυγε φάτσα με τον Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός είχε άλλον αέρα και λιγότερη πίεση στο β’ μέρος, λόγω του υπέρ του σκορ. Την πρώτη του καλή στιγμή την είχε στο 55’. Ο Τσικίνιο γύρισε από τα δεξιά, ο Ποντένσε έκανε έξοχη κίνηση για να φέρει την μπάλα στο αριστερό, αλλά αστόχησε στο σουτ που έκανε. Στο 58’ ο Λεβαδειακός έφερε την αναμέτρηση στα ίσα. Ο Ποντένσε έχασε την μπάλα λίγο πίσω από το κέντρο και οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν την αντεπίθεση. Ο Παλάσιος κουβάλησε πολλά μέτρα την μπάλα, ο Ορτέγκα δεν του βγήκε επιθετικά και ο Αργεντινός εξτρέμ συνεργάστηκε με τον Όζμπολτ για να εκτελέσει με δυνατό σουτ από την καρδιά της αντίπαλης άμυνας.

Στον Ολυμπιακό χρειάστηκε πολύ λίγος χρόνο για να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Ο Μουζακίτης έκανε δυνατό εκτός περιοχής σουτ με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι (πιθανόν να τη βρήκε και ο Λοντίγκιν), αλλά ο Τσικίνιο με κεφαλιά από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δύο λεπτά μετά ο Όζμπολτ έφυγε στην κόντρα και έκανε αρκετά άστοχο σουτ. Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 3-1 στο 73’, με τον Ζέλσον να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και με σουτ να βρίσκει τον Λοντίγκιν σε ετοιμότητα, έχοντας ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων προλάβει να προστατέψει την κλειστή του γωνία.

Ο Λεβαδειακός βρήκε και πάλι το κουράγιο, πετυχαίνοντας το γκολ της ισοφάρισης στο 79’ (που μέτρησε ένα τέταρτο μετά). Οι Βοιωτοί επέμειναν και δικαιώθηκαν σε φάση διαρκείας, με το ωραίο γυριστό του Γκούμα με το αριστερό. Κατευθείαν όμως έδωσε και πάλι απάντηση ο Ολυμπιακός. Με τον Τσικίνιο να το παίρνει προσωπικά, να τα βάζει με τον… μισό Λεβαδειακό και με συρτό σουτ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Στα περίπου 15 λεπτά που παίχτηκαν από εκεί και μετά, ο Ολυμπιακός είχε μία μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο στο 90’+13’ για να τελειώσει το ματς, με το πλασέ του Πορτογάλου από κοντά να καταλήγει άουτ. Ο Λεβαδειακός επέμεινε, δεν τα παράτησε, αλλά ευκαιρία μετά το 3-2 δεν βρήκε και έπεσε ηρωικά.

