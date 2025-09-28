Αγωνία στην Παρί για Βιτίνια-Κβαρατσχέλια ενόψει Μπαρτσελόνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να επέστρεψε στις νίκες με το 2-0 επί της Οσέρ για την 6η αγωνιστική της Ligue 1, ωστόσο το βράδυ του Σαββάτου έκρυβε και σοβαρούς πονοκεφάλους για τον Λουίς Ενρίκε.

Οι πρωταθλητές Γαλλίας είδαν δύο βασικούς παίκτες να αποχωρούν τραυματίες: ο Βιτίνια στο 36’ και ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια στο ημίχρονο. Σύμφωνα με την έγκυρη L'Equipe, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως αμφότεροι δύσκολα θα προλάβουν τον αγώνα της Τετάρτης (1/10, 22:00) απέναντι στη Μπαρτσελόνα, για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

