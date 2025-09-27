Εξάρα μέσα στο σπίτι της Γκλάντμπαχ σε ματς με δέκα γκολ η απίθανη Άιντραχτ!

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης πήγε στο εκτός έδρας ματς με την Γκλάντμπαχ προερχόμενη από δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα και ξέσπασε, νικώντας τα «πουλάρια» με το απίθανο 6-4!

Μάλιστα οι «αετοί» κατάφεραν να προηγηθούν με 6-0 στο 47ο λεπτό, χάρη σε δύο γκολ του Κοχ (11’, 47’) και από ένα των Κνάουφ (15’), Μπούρκαρντ (35’), Σαΐμπι (39’) και Ουζούν (45+1’).

Ήταν σαφές πως πλέον δεν υπήρχε επιστροφή για την Μπορούσια, οι παίκτες της οποίας όμως κατάφεραν να συμμαζέψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό μια διαφαινόμενη συντριβή, με τους Κάστροπ (72’), Ταμπάκοβιτς (78’), Ένγκελχαρντ (83’) και Ράνος (90+9’) να διαμορφώνουν το απίθανο 6-4 υπέρ της Άιντραχτ...

