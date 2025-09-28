ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμορίμ: «Δεν με ανησυχεί το αν θα χάσω την δουλειά μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αμορίμ: «Δεν με ανησυχεί το αν θα χάσω την δουλειά μου»

O Ρούμπεν Αμορίμ δήλωσε αποφασισμένος να παλέψει για όσο τον... αφήσουν στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά και τη νέα ήττα, 3-1 από την Μπρέντφορντ.

Η απογοητευτική πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίστηκε με ήττα με 3-1 από την Μπρέντφορντ και η υπομονή για τον Ρούμπεν Αμορίμ εξαντλείται.

Σε 33 παιχνίδια Premier League με τον Πορτογάλο στον πάγκο τους, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν μόλις 9 νίκες, ενώ μετρούν 17 ήττες και 7 ισοπαλίες! Παράλληλα δεν έχουν πετύχει διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα στους δέκα μήνες με εκείνον στο τιμόνι!

Ο πρώην τεχνικός της Σπόρτινγκ πάντως δεν ανησυχεί για το αν θα χάσει την δουλειά του. «Δεν ανησυχώ ποτέ για τη δουλειά μου, δεν είμαι αυτός ο τύπος ανθρώπου. Δεν είναι δική μου απόφαση. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε λεπτό που είμαι εδώ», ανέφερε.

Ο προβληματισμός είναι πλέον διάχυτος και στις τάξεις των διοικούντων, που έχουν μπει πλέον σε σοβαρές σκέψεις απομάκρυνσης του Αμορίμ, που αποκτήθηκε με τη φιλοδοξία να αναμορφώσει την ομάδα, αλλά μέχρι τώρα τα έχει πάει χειρότερα από κάθε άλλον προπονητή στη μετα-Σερ Άλεξ Φέργκιουσον χρυσή εποχή του συλλόγου.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γερεμέγεφ «λύτρωσε» τον Παναθηναϊκό στο 90’+5’ και του χάρισε «χρυσό» διπλό στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

Αυτοχειρία ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ισοφαρίστηκε από το 3-1

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δυο «αιώνιοι» άρπαξαν τα χέρια με Άρη και Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Τρέλα, ξοδεύουν 80 εκατομμύρια για έναν παίκτη, για να πάρουν το πρωτάθλημα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρεκόρ που μοιράζεται η Σεβίλλη του Αλμέιδα με Μπαρτσελόνα με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι' αυτό δεν πήρε Στεπίνσκι, Ντράζιτς και Αντερέγκεν η ΑΕΛ και... το «μισό εκατ. για Μαέ»

ΑΕΛ

|

Category image

Το παιχνίδι που χάλασε την χημεία Τραμετσάνι-παικτών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ ανάφερε όσα έγιναν για να πάει ο Ανδρέου στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «γύρισε» κι ανέβηκε μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι υπέταξε ο ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Aπάντησε αρνητικά ο Κέρκεζ, αλλά καταλήγει εντός των ωρών σε προπονητή η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα της αφηνιασμένης Ομόνοιας στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ταπεινά και με δουλειά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι μέρα των φιλοξενουμένων στη β' κατηγορία και νέα εικόνα στα ψηλά

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη