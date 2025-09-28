Αμορίμ: «Δεν με ανησυχεί το αν θα χάσω την δουλειά μου»

Η απογοητευτική πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίστηκε με ήττα με 3-1 από την Μπρέντφορντ και η υπομονή για τον Ρούμπεν Αμορίμ εξαντλείται.

Σε 33 παιχνίδια Premier League με τον Πορτογάλο στον πάγκο τους, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν μόλις 9 νίκες, ενώ μετρούν 17 ήττες και 7 ισοπαλίες! Παράλληλα δεν έχουν πετύχει διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα στους δέκα μήνες με εκείνον στο τιμόνι!

Ο πρώην τεχνικός της Σπόρτινγκ πάντως δεν ανησυχεί για το αν θα χάσει την δουλειά του. «Δεν ανησυχώ ποτέ για τη δουλειά μου, δεν είμαι αυτός ο τύπος ανθρώπου. Δεν είναι δική μου απόφαση. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε λεπτό που είμαι εδώ», ανέφερε.

Ο προβληματισμός είναι πλέον διάχυτος και στις τάξεις των διοικούντων, που έχουν μπει πλέον σε σοβαρές σκέψεις απομάκρυνσης του Αμορίμ, που αποκτήθηκε με τη φιλοδοξία να αναμορφώσει την ομάδα, αλλά μέχρι τώρα τα έχει πάει χειρότερα από κάθε άλλον προπονητή στη μετα-Σερ Άλεξ Φέργκιουσον χρυσή εποχή του συλλόγου.