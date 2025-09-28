Νέα ήττα, ίδια εικόνα και ο κόσμος στο όριο

Το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι με τον Ακρίτα, όσο κι αν πονά, δεν είναι το μόνο που πληγώνει... αφού η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν για άλλη μια φορά προβληματική.

Η αποχώρηση του Πάολο Τραμετσάνι δεν στάθηκε αρκετή για να αλλάξει την αγωνιστική κατάσταση. Είναι πλέον προφανές πως τα προβλήματα είναι βαθύτερα και απαιτούν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το γεγονός πως η ΑΕΛ ηττήθηκε από μια ομάδα με σαφώς μικρότερο προϋπολογισμό και περιορισμένες επιλογές στο ρόστερ, μαρτυρά πως η καλοκαιρινή προετοιμασία δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε και πήγαν όλα λάθος.

Τώρα, ξάνα από την άρχη; Η απάντηση είναι όχι, αλλά αυτός που θα πάρει τα κλειδιά της ομάδας θα έχει πολλή δουλειά μπροστά του γιατί δεν υπάρχει ομοιογένεια, χημεία, φυσική κατάσταση και φυσικά η σπίθα που έχει ο κόσμος.

Ο ενθουσιασμός του καλοκαιριού έχει πλέον μετατραπεί σε απογοήτευση, και οι ΑΕΛίστες δικαίως δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους, αποδοκιμάζοντας έντονα την ομάδα με τη λήξη του αγώνα.

Α.Β.