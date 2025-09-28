ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα ήττα, ίδια εικόνα και ο κόσμος στο όριο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα ήττα, ίδια εικόνα και ο κόσμος στο όριο

Άλλη μια πικρή βραδιά ήταν η χθεσινή για τους γαλαζοκίτρινους!

Το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι με τον Ακρίτα, όσο κι αν πονά, δεν είναι το μόνο που πληγώνει... αφού η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν για άλλη μια φορά προβληματική.

Η αποχώρηση του Πάολο Τραμετσάνι δεν στάθηκε αρκετή για να αλλάξει την αγωνιστική κατάσταση. Είναι πλέον προφανές πως τα προβλήματα είναι βαθύτερα και απαιτούν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το γεγονός πως η ΑΕΛ ηττήθηκε από μια ομάδα με σαφώς μικρότερο προϋπολογισμό και περιορισμένες επιλογές στο ρόστερ, μαρτυρά πως η καλοκαιρινή προετοιμασία δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε και πήγαν όλα λάθος. 

Τώρα, ξάνα από την άρχη; Η απάντηση είναι όχι, αλλά αυτός που θα πάρει τα κλειδιά της ομάδας θα έχει πολλή δουλειά μπροστά του γιατί δεν υπάρχει ομοιογένεια, χημεία, φυσική κατάσταση και φυσικά η σπίθα που έχει ο κόσμος. 

Ο ενθουσιασμός του καλοκαιριού έχει πλέον μετατραπεί σε απογοήτευση, και οι ΑΕΛίστες δικαίως δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους, αποδοκιμάζοντας έντονα την ομάδα με τη λήξη του αγώνα.

 

Α.Β.

Κατηγορίες

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γερεμέγεφ «λύτρωσε» τον Παναθηναϊκό στο 90’+5’ και του χάρισε «χρυσό» διπλό στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

Αυτοχειρία ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ισοφαρίστηκε από το 3-1

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δυο «αιώνιοι» άρπαξαν τα χέρια με Άρη και Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Τρέλα, ξοδεύουν 80 εκατομμύρια για έναν παίκτη, για να πάρουν το πρωτάθλημα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρεκόρ που μοιράζεται η Σεβίλλη του Αλμέιδα με Μπαρτσελόνα με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι' αυτό δεν πήρε Στεπίνσκι, Ντράζιτς και Αντερέγκεν η ΑΕΛ και... το «μισό εκατ. για Μαέ»

ΑΕΛ

|

Category image

Το παιχνίδι που χάλασε την χημεία Τραμετσάνι-παικτών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ ανάφερε όσα έγιναν για να πάει ο Ανδρέου στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «γύρισε» κι ανέβηκε μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι υπέταξε ο ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Aπάντησε αρνητικά ο Κέρκεζ, αλλά καταλήγει εντός των ωρών σε προπονητή η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα της αφηνιασμένης Ομόνοιας στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ταπεινά και με δουλειά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι μέρα των φιλοξενουμένων στη β' κατηγορία και νέα εικόνα στα ψηλά

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη