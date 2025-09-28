Με φόρα για το πρώτο διπλό

Έτοιμη για την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στη φετινή σεζόν είναι η Ομόνοια, η οποία αντιμετωπίζει απόψε (19:00) την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Οι πράσινοι ταξιδεύουν στη Λάρνακα με καλή ψυχολογία μετά τις τρεις συνεχόμενες νίκες στο ΓΣΠ, επιδιώκοντας να επεκτείνουν το σερί τους και μακριά από την έδρα τους.

Ο Χένινγκ Μπεργκ έχει στη διάθεσή του τους Εβάντρο και Άιτινγκ, που βρίσκονται κανονικά στην αποστολή, ενώ εκτός παραμένουν μόνο οι Στεπίνσκι και Γιόβετιτς. Ο Νορβηγός τεχνικός, μιλώντας για την αναμέτρηση, υπογράμμισε την πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας του απέναντι στην ΑΕΛ, αλλά και τον επιπλέον βαθμό δυσκολίας λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η «Κυρία».

Η Ομόνοια δεν έχει κερδίσει στο «ΠΑΠ» σε αγώνα κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος από το 2018, και ο αποψινός στόχος είναι ξεκάθαρος. Στην προσπάθεια αυτή θα έχει ξανά τον κόσμο της αφού χθες ανακοινώθηκε sold out, και θα ταξιδέψουν στη Λάρνακα περίπου 800 φίλοι της ομάδας.