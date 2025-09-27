ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άρης-Πανσερραϊκός: Με αύρα Χιμένεθ για τη συνέχεια του σερί οι «κίτρινοι» κόντρα στα πληγωμένα... λιοντάρια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άρης-Πανσερραϊκός: Με αύρα Χιμένεθ για τη συνέχεια του σερί οι «κίτρινοι» κόντρα στα πληγωμένα... λιοντάρια

Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει αναμορφώσει τον Άρη, ο οποίος ψάχνει την πέμπτη διαδοχική νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις, την ώρα που ο Πανσερραϊκός δεν έχει καταφέρει ακόμα να γευτεί τη χαρά της νίκης.

Ο Άρης είναι πολύ καλά με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, καθώς τρέχει ένα νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, το οποίο θέλει να διευρύνει στους πέντε κόντρα στον Πανσερραϊκό, τον οποίο υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. 

Οι «κίτρινοι» από την στιγμή που ανέλαβε ο Ισπανός τεχνικός έχουν δύο νίκες για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο, οι τρεις εκ των τεσσάρων εκτός έδρας. Μορόν και Μισεουί «κουβαλούν» επιθετικά τον Άρη μετά τη διακοπή, έχοντας δύο γκολ έκαστος και προσφέρουν γκολ νίκης στην ομάδα.

 

Ταυτόχρονα, στα τρία από τα τέσσερα ματς με τον Χιμένεθ στον πάγκο ο Άρης δεν έχει δεχθεί γκολ, σε μια περίοδο μάλιστα που όλοι οι ποδοσφαιριστές παίρνουν την ευκαιρία τους, έτσι ώστε να διακρίνει και ο Ισπανός προπονητής τους παίκτες που μπορεί να βασιστεί για τη σεζόν. 

Κυνηγώντας, τέλος, να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Τσιώλη με τις περισσότερες συνεχόμενες νίκες ενός νεοφερμένου προπονητή στον Άρη (5), ο Χιμένεθ αναμένεται να επαναφέρει τη βασική ενδεκάδα κόντρα στον Πανσερραϊκό, έπειτα από το εκτεταμένο ροτέισον που έκανε στο Κύπελλο με τη Μαρκό (1-0). 

Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη πληγωμένος και θέλοντας να δείξει πως έχει πνοή μετά το πολύ κακό του ξεκίνημα. Δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα, όπου μετά από 4 αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό (1-1 με Ατρόμητο), όσο η εικόνα που παρουσιάζει. 

To μόλις ένα γκολ σε 4 ματς είναι πολύ κακός απολογισμός, αλλά αποτυπώνει πλήρως τη δυσκολία που έχει η ομάδα του Κριστιάνο Μπάτσι στη δημιουργία και την παραγωγή φάσεων. 

sportfm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Σαρωτική» η επικράτηση του Ενρίκε για το «Τρόπαιο Κρόιφ 2025»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ισως ο Αντετοκούνμπο να παίξει στον Παναθηναϊκό»...

EUROLEAGUE

|

Category image

Για να πάει «φτιαγμένη» στο μεγάλο ραντεβού

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άρης-Πανσερραϊκός: Με αύρα Χιμένεθ για τη συνέχεια του σερί οι «κίτρινοι» κόντρα στα πληγωμένα... λιοντάρια

Ελλάδα

|

Category image

Έδειξε ικανός για κέρδος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ζωντανά οι αγώνες της ΑΕΛ σε μεξικάνικη πλατφόρμα... λόγω Οτσόα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Απαιτητικό τεστ πριν το ταξίδι στο Λονδίνο για τους «ερυθρόλευκους»

Ελλάδα

|

Category image

Serie-A 5η αγωνιστική: Το Μίλαν-Νάπολι ξεχωρίζει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαβωμένη αλλά απαγορευτικό το παραστράτημα

ΑΕΚ

|

Category image

Ο ασταμάτητος Παυλίδης καθάρισε με δύο γκολ και έσωσε τον Μουρίνιο από νέα γκέλα στο Λουζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας... απειλεί το απόλυτο της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ για Ντιέγκο Ρόσα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Ο Μέσι μου έστειλε πρώτος μήνυμα για τη Χρυσή Μπάλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Super League: Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό και Αρη

Ελλάδα

|

Category image

«Καρφωμένοι» σε δύο μέτωπα

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη