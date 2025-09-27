Άρης-Πανσερραϊκός: Με αύρα Χιμένεθ για τη συνέχεια του σερί οι «κίτρινοι» κόντρα στα πληγωμένα... λιοντάρια

Ο Άρης είναι πολύ καλά με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, καθώς τρέχει ένα νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, το οποίο θέλει να διευρύνει στους πέντε κόντρα στον Πανσερραϊκό, τον οποίο υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Οι «κίτρινοι» από την στιγμή που ανέλαβε ο Ισπανός τεχνικός έχουν δύο νίκες για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο, οι τρεις εκ των τεσσάρων εκτός έδρας. Μορόν και Μισεουί «κουβαλούν» επιθετικά τον Άρη μετά τη διακοπή, έχοντας δύο γκολ έκαστος και προσφέρουν γκολ νίκης στην ομάδα.

Ταυτόχρονα, στα τρία από τα τέσσερα ματς με τον Χιμένεθ στον πάγκο ο Άρης δεν έχει δεχθεί γκολ, σε μια περίοδο μάλιστα που όλοι οι ποδοσφαιριστές παίρνουν την ευκαιρία τους, έτσι ώστε να διακρίνει και ο Ισπανός προπονητής τους παίκτες που μπορεί να βασιστεί για τη σεζόν.



Κυνηγώντας, τέλος, να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Τσιώλη με τις περισσότερες συνεχόμενες νίκες ενός νεοφερμένου προπονητή στον Άρη (5), ο Χιμένεθ αναμένεται να επαναφέρει τη βασική ενδεκάδα κόντρα στον Πανσερραϊκό, έπειτα από το εκτεταμένο ροτέισον που έκανε στο Κύπελλο με τη Μαρκό (1-0).



Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη πληγωμένος και θέλοντας να δείξει πως έχει πνοή μετά το πολύ κακό του ξεκίνημα. Δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα, όπου μετά από 4 αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό (1-1 με Ατρόμητο), όσο η εικόνα που παρουσιάζει.



To μόλις ένα γκολ σε 4 ματς είναι πολύ κακός απολογισμός, αλλά αποτυπώνει πλήρως τη δυσκολία που έχει η ομάδα του Κριστιάνο Μπάτσι στη δημιουργία και την παραγωγή φάσεων.





