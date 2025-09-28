Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (28/9)
Cytavision Sports 1
19:00 Ένωση - Ομόνοια Αρ.
Cytavision Sports 2
19:00 ΜΕΑΠ - Καρμιώτισσα
Cytavision Sports 3
16:00 Άστον Βίλα - Φούλαμ
18:30 Νιούκαστλ - Άρσεναλ
Cytavision Sports 4
13:30 Σασουόλο - Ουντινέζε
19:00 Ρόμα - Βερόνα
16:00 Λέτσε - Μπολόνια
21:45 Μίλαν - Νάπολι
Cytavision Sports 5
10:00 Tένις: ΑΤΡ 500 – Beijing
19:00 ΟΦΗ - Κηφισιά
Cytavision Sports 6
08:00 Moto GP - Αγώνας
17:00 ΑΕΚ - Βόλος
21:00 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Cytavision Sports 7
15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision Sports 8
10:00 Tένις: ΑΤΡ 500 – Tokyo
16:00 Πίζα - Φιορεντίνα
19:30 Μπαρτσελόνα - Σοσιεδάδ
22:00 Μπέτις - Οσασούνα
Novasports Prime
20:30 Αστέρας Τρ. - ΠΑΟΚ
Novasports 2
14:30 Φράιμπουργκ - Χόφενχαϊμ
20:30 Ουνιόν Βερ. - Αμβούργο
Novasports 3
14:30 Νυρεμβέργη - Χέρτα
16:30 Κολωνία - Στουτγκάρδη
Novasports 6
16:30 Τένις: WTA 1000 - Beijing
Cablenet Sports 1
19:00 Ανόρθωση - Ομόνοια
Cablenet Sports 2
16:00 Νις - Παρίς FC
19:00 ΑΠΟΕΛ - Απόλλων
21:45 Ρεν - Λανς
Cablenet Sports 3
13:30 Χρόνινγκεν - Φέγενορντ