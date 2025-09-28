Τεστ χαρακτήρα για τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ

Ένα κρίσιμο ντέρμπι περιμένει τον Απόλλωνα σήμερα (19:00) απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, με τους Λεμεσιανούς να επιδιώκουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή δείχνει σημάδια αγωνιστικής σταθερότητας και ανεβάζει στροφές, έχοντας αφήσει πίσω το μουδιασμένο ξεκίνημα της σεζόν.

Οι κυανόλευκοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα θετικό μομέντουμ, πανηγυρίζοντας δύο σερί νίκες χωρίς να δεχθούν γκολ, κάτι που ενισχύει την αυτοπεποίθηση αλλά και την αγωνιστική τους προσέγγιση. Πιο συγκροτημένοι, πιο ώριμοι τακτικά και με μεγαλύτερη επιμονή στην ανάπτυξη, ο Απόλλωνας ταξιδεύει στη Λευκωσία με στόχο να επιβεβαιώσει την ανοδική του πορεία απέναντι σε έναν αντίπαλο με υψηλές απαιτήσεις.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και το γεγονός ότι ο Απόλλωνας διατηρεί αήττητο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του στο ΓΣΠ, με αποκορύφωμα τη νίκη με 2-0 τον Απρίλιο του 2023 και τρεις ισοπαλίες να ακολουθούν. Η θετική αυτή παράδοση στην πρωτεύουσα αποτελεί επιπλέον πηγή ψυχολογικής ενίσχυσης πριν το μεγάλο ματς.

Εκτός θα είναι ο Σπόλιαρις λόγω τιμωρίας αλλά και ο Μάρκες λόγω τραυματισμού, ενώ ερωτιματικά υπάρχουν για τους Ροντρίγκες και Βούρο.