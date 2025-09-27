ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ταρέμι: Yποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου Ασιάτη ποδοσφαιριστή

Η Ασιατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δημοσίευσε τη λίστα με τους υποψηφίους ποδοσφαιριστές για το βραβείο του κορυφαίου Ασιάτη ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται εκτός ηπείρου.

Ο Μεχντί Ταρέμι έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη σκοράρει τέσσερα γκολ και μοιράσει μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας με το... καλημέρα τις περγαμηνές που τον συνόδευαν.

Η σταθερά υψηλή του απόδοση όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα! Ο Ταρέμι, που πέρυσι αγωνιζόταν στην Ίντερ με 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχει πλέον αναδειχθεί σε έναν από τους πιο παραγωγικούς Ασιάτες επιθετικούς που αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Για αυτό και η εξαιρετική του παρουσία του χάρισε μία θέση ανάμεσα στους τρεις υποψήφιους για τον τίτλο του κορυφαίου Ασιάτη ποδοσφαιριστή εκτός Ασίας, μαζί με τον Ιάπωνα Τακεφούσα Κούμπο της Ρεάλ Σοσιεδάδ και τον Νοτιοκορεάτη Κανγκ-Ιν Λι της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η τελετή των AFC Awards Riyadh 2025, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου στο King Fahad Cultural Center στο Ριάντ, σε μία εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου.

 

Διαβαστε ακομη