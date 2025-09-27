Ταρέμι: Yποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου Ασιάτη ποδοσφαιριστή

Ο Μεχντί Ταρέμι έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη σκοράρει τέσσερα γκολ και μοιράσει μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας με το... καλημέρα τις περγαμηνές που τον συνόδευαν.

Η σταθερά υψηλή του απόδοση όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα! Ο Ταρέμι, που πέρυσι αγωνιζόταν στην Ίντερ με 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχει πλέον αναδειχθεί σε έναν από τους πιο παραγωγικούς Ασιάτες επιθετικούς που αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Για αυτό και η εξαιρετική του παρουσία του χάρισε μία θέση ανάμεσα στους τρεις υποψήφιους για τον τίτλο του κορυφαίου Ασιάτη ποδοσφαιριστή εκτός Ασίας, μαζί με τον Ιάπωνα Τακεφούσα Κούμπο της Ρεάλ Σοσιεδάδ και τον Νοτιοκορεάτη Κανγκ-Ιν Λι της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η τελετή των AFC Awards Riyadh 2025, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου στο King Fahad Cultural Center στο Ριάντ, σε μία εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου.

𝐀𝐅𝐂 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫

🇲🇾 Arif Aiman

🇶🇦 Akram Afif

🇸🇦 Salem Al Dawsari



𝐀𝐅𝐂 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧'𝐬 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫

🇦🇺 Holly McNamara

🇨🇳 Wang Shuang

🇯🇵 Hana Takahashi



AFC announces nominees for #AFCAwards2025 in 🇸🇦 Riyadh which are set to take place… pic.twitter.com/ie0DOYrz7Z — AFC (@theafcdotcom) September 25, 2025

sportfm.gr