O Oλυμπιακός πήρε το Super Cup, απέναντι στον μαχητικό Προμηθέα

Την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της νέας αγωνιστικής σεζόν πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου (27/09) ο Ολυμπιακός!

Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα τους στην Ευρωλίγκα με την... ισπανική διαβολοβδομάδα κόντρα σε Μπασκόνια και Ρεάλ, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 92-83 του μαχητικού Προμηθέα Πάτρας στο Κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο και σήκωσαν το τρόπαιο του Stoiximan Super Cup 2025!

Από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης οι πρωταθλητές Ελλάδας κυριάρχησαν στο παρκέ έχοντας καλή εικόνα στην άμυνα, αλλά και πολυφωνία στο εμπρός μέρος του παρκέ. Ωστόσο, οι Πατρινοί με τρομερή αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο, μείωσαν μέχρι και τους 4 πόντους (78-74), την ώρα όπου ο Ολυμπιακός χαλάρωσε επικίνδυνα και έκανε 10 λάθη στο δεκάλεπτο.

Στο φινάλε όμως, οι Βεζένκοφ και Παπανικολάου πήραν στις πλάτες τους την ομάδα και «καθάρισαν» στο φινάλε το ματς. Κάπως έτσι, το σύνολο Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία της - και μάλιστα διαδοχική - το Super Cup.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 23 πόντους (5/7τρ.), με τον Βεζένκοφ να ακολουθεί σε απόδοση με 16 πόντους και 3 ριμπάουντ. Διψήφιοι ήταν ακόμα και οι Ντόντα Χολ και Γουόκαπ με 11 πόντους ο κάθε ένας. Για τον Προμηθέα, συγκινητικός ήταν ο Μπαζίνας με 17 πόντους, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, όπως και οι ΜακΚόλουμ (14π., 8ασ., 4κλ.) και Πόλικαπ (14π., 7ρ.).

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά και πολύ συγκεντρωμένα τον τελικό, κυριαρχώντας από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης. Χάρη στην πολύ καλή τους άμυνα, αλλά και της εξαιρετικής κυκλοφορίας της μπάλας στην επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν εύκολα καλάθια και με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Γουόκαπ προηγήθηκαν με 11-0 στο πρώτο τρίλεπτο.

Ο Προμηθέας χρειάστηκε να περιμένει 3,5 λεπτά για να σπάσει το... ρόδι και να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι, την ώρα όπου οι Πειραιώτες συνέχισαν να βρίσκουν ελεύθερα τρίποντα και με τον Μιλουτίνοφ (4π., 5ρ., 4ασ. στο δεκάλεπτο) να προσφέρει λύσεις σε δημιουργία και άμυνα και τον Ντόρσεϊ να φτάνει τους 10 πόντους, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +18 και το 26-8 στο 8ο λεπτό! Σε εκείνο το σημείο, κάποια μαζεμένα λάθη των τυπικά γηπεδούχων, επέτρεψαν στους Πατρινούς να βρουν ρυθμό και να τρέξουν ένα γρήγορο 9-0 σερί με πρωταγωνιστές τους Πόλικαπ και Γκρέι, με το δεκάλεπτο να κλείνει με το σκορ στο 26-17.

Με ένα εντυπωσιακό και δύσκολο καλάθι του Πλώτα ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, με το σύνολο του Γιώργου Λιμνιάτη να «ροκανίζει» και άλλο τη διαφορά. Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Ντόντα Χολ ήταν εκείνος που με έξι μαζεμένους πόντους διατηρούσε τη διαφορά σε διψήφιες τιμές (32-22) με την «ερυθρόλευκη» άμυνα να κρατά στο μηδέν τον Προμηθέα για περισσότερα από τρία λεπτά. Διάστημα στο οποίο ο Λι πέτυχε ένα απίθανο κάρφωμα μπροστά στον Χάμοντς, με τους Πίτερς και Γουόρντ να στέλνουν τη διαφορά στο +15 και το 39-24 στο 15ο λεπτό.

Στο τελευταίο μισό του δεκαλέπτου, το ματς εξελίχθηκε σε μια... μάχη μεταξύ Μπαζίνα και Πίτερς (!) με τον πρώτο να πετυχαίνει 7 πόντους και τον δεύτερο οκτώ. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να διατηρήσει το σκορ στα ίδια επίπεδα, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 49-36.

Διαφορετικός ήταν το σκηνικό στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τον ρυθμό να είναι εμφανώς πιο χαμηλός σε σχέση με το πρώτο 20λεπτο. Με τον Προμηθέα να κάνει πολλά και μαζεμένα λάθη στα πρώτα λεπτά και τους Ντόρσεϊ και Γουόκαπ να συνδέονται με το αντίπαλο καλάθι έξω από τα 6,75μ., ο Ολυμπιακός πήγε για πρώτη φορά στο +19 και το 55-36 στο 23'. Η απάντηση των Πατρινών δεν άργησε να έρθει, αφού οι Γκρέι, Χάμοντς και Πόλικαπ έτρεξαν ένα γρήγορο 7-0 σερί για το 55-43 δύο λεπτά αργότερα.

Γουόκαπ και Μακούρα πέτυχαν από ένα τρίποντο, για να ακολουθήσουν τα καλάθια των Βεζένκοφ και Πόλικαπ και οι τρεις βολές του ΜακΚόλουμ για να κάνουν το 61-51 στο 27'. Κάπου εκεί, βγήκε μπροστά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τους Πειραιώτες, με τον εκρηκτικό γκαρντ να πετυχαίνει οκτώ πόντους στο τελευταίο δίλεπτο και να φτάνει τους 21, εκτοξεύοντας εκ νέου τη διαφορά πάνω από τους 15 πόντους για το 70-53 του Ολυμπιακού.

Ο Προμηθέας όχι μόνο δεν τα παράτησε, αντιθέτως με τρομερή άμυνα, ανάγκασε τον Ολυμπιακό να κάνει 5 λάθη σε λιγότερο από δύο λεπτά στην τέταρτη περίοδο (!) και με καλάθια των Πόλικαπ, Μπαζίνα και ΜακΚόλουμ να τρέξει ένα σερί 10-0 για το 70-63 στο 32'! Ένα γκολ-φάουλ του Χολ έδωσε επιθετική «πνοή» στους «ερυθρόλευκους» (73-63), με το σύνολο του κόουτς Λιμνιάτη να συνεχίζει με... σπασμένα φρένα, νακλέβει τη μία μπάλα μετά την άλλη και με τους Μπαζίνα και ΜακΚόλουμ να μειώνει στους 4 για το 73-69 στο 34ο λεπτό!

Ο Ολυμπιακός που έμοιαζε να τα έχει... χαμένα από την αντίδραση των αντιπάλων, κάνοντας 9 λάθη στα πρώτα 6 λεπτά, βρήκε στο πρόσωπο του Σάσα Βεζένκοφ τον άνθρωπο που θα ξεκολλήσει το «κάρο». Ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών με 7 πόντους κατάφερε να στείλει την ομάδα του εκ νέου σε διψήφιες τιμές για το 84-74 στο 37'. Άξιος συμπαραστάτης του ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό των πρωταθλητών Ελλάδας να βοηθά με δύο κλεψίματα και πέντε πόντους στα τελευταία λεπτά, οδηγώντας μαζί με τον Σάσα τον Ολυμπιακό στη νίκη και την κατάκτηση του Super Cup με το τελικό 92-83.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83.

Πηγή: sport-fm.gr