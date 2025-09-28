Ο Μάρκεθ παγκόσμιος πρωταθλητής για 7η φορά

Ο Ισπανός, Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) κατέκτησε τον έβδομο παγκόσμιο τίτλο του στο MotoGP, τερματίζοντας δεύτερος στο ιαπωνικό Grand Prix, πίσω από τον Ιταλό «ομόσταυλο» του, Φράνκο Μπανιαϊα, στην πίστα του Μοτέγκι.

Ο 32χρονος Καταλανός «έπιασε» στον σχετικό πίνακα τον Ιταλό θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Βαλεντίνο Ρόσι με επτά τίτλους στην κορυφαία κατηγορία της μοτοσικλέτας και πλησιάζει το ρεκόρ που κατέχει ένας άλλος διάσημος Ιταλός αναβάτης, ο Τζιάκομο Αγκοστίνι, ο οποίος κατέκτησε οκτώ φορές το παγκόσμιο πρωτάθλημα.