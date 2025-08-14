Ο δρόμος για τα playoffs περνάει από την Αυστρία για τον Δικέφαλο

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται απόψε (20:00) στην Αυστρία από τη Βόλφσμπεργκερ, σε ένα πρώτο «τελικό» που θα κρίνει την πρόκριση του Δικεφάλου στα playoffs του Europa League.

Στον πρώτο αγώνα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε την κατοχή και τον έλεγχο του ρυθμού, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, με το 0-0 να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς. Μάλιστα, η Βόλφσμπεργκερ ήταν αυτή που είχε τις κλασικές ευκαιρίες κυρίως στην αντεπίθεση, με τον Παβλένκα να σώζει τον ΠΑΟΚ από την ήττα και να αναδεικνύεται MVP του αγώνα.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει δουλέψει εντατικά με τους παίκτες του για να μετατρέψει την κυριαρχία σε δημιουργία φάσεων και στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως περιμένει να δει καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, από ότι αυτή που είχαν οι παίκτες του στην Τούμπα.

Ο Τάισον θα απουσιάσει, μένοντας εκτός για έναν μήνα, με τους Ιβανούσετς και Πέλκα να διεκδικούν τη θέση του, ενώ ο Καμαρά που ήταν αμφίβολος συμμετέχει κανονικά στην αποστολή, ωστόσο, δεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικός.

Παρά το γεγονός πως προέχει η πρόκριση, στον ΠΑΟΚ δεν σταματούν να δουλεύουν και σε επίπεδο ενίσχυσης, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο, ο οποίος παλεύει να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Χρήστο Ζαφείρη, καθιστώντας τη συγκεκριμένη κίνηση σε μία από τις πιο πολυδάπανες όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Από την άλλλη, η Βόλφσμπεργκερ προσεγγίζει τον αγώνα με αυτοπεποίθηση από την εμφάνιση στην Τούμπα αλλά και από τη νίκη στο πρωτάθλημα επί της Αούστρια Βιέννης με 2-0, αλλά όπως υπογράμμισε ο προπονητής της, Κουμπάουερ, δεν είναι σε καμία περίπτωση το φαβορί. Μάλιστα, έσπευσε να αναφέρει πως δεν αρκεί μια ανάλογη εμφάνιση με αυτή του πρώτου αγώνα για την ομάδα του για να προκριθεί, καθώς περιμένει τον ΠΑΟΚ να εμφανιστεί καλύτερος.

Ο Δικέφαλος προχωρά με ξεκάθαρο στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση έτσι ώστε να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League και τα playoffs, εκεί όπου περιμένει η Ριέκα. Στην απευκταία περίπτωση του αποκλεισμού, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια-Αράζ, με την κυπριακή ομάδα να είναι με το ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση χάρη στο 4-0 του πρώτου αγώνου στο Αζερμπαϊτζάν.

