ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο δρόμος για τα playoffs περνάει από την Αυστρία για τον Δικέφαλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο δρόμος για τα playoffs περνάει από την Αυστρία για τον Δικέφαλο

Μετά το 0-0 της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Αυστρία απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για την κρίσιμη ρεβάνς του 3ου προκριματικού του Europa League, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται απόψε (20:00) στην Αυστρία από τη Βόλφσμπεργκερ, σε ένα πρώτο «τελικό» που θα κρίνει την πρόκριση του Δικεφάλου στα playoffs του Europa League.

Στον πρώτο αγώνα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε την κατοχή και τον έλεγχο του ρυθμού, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, με το 0-0 να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς. Μάλιστα, η Βόλφσμπεργκερ ήταν αυτή που είχε τις κλασικές ευκαιρίες κυρίως στην αντεπίθεση, με τον Παβλένκα να σώζει τον ΠΑΟΚ από την ήττα και να αναδεικνύεται MVP του αγώνα.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει δουλέψει εντατικά με τους παίκτες του για να μετατρέψει την κυριαρχία σε δημιουργία φάσεων και στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως περιμένει να δει καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, από ότι αυτή που είχαν οι παίκτες του στην Τούμπα.

Ο Τάισον θα απουσιάσει, μένοντας εκτός για έναν μήνα, με τους Ιβανούσετς και Πέλκα να διεκδικούν τη θέση του, ενώ ο Καμαρά που ήταν αμφίβολος συμμετέχει κανονικά στην αποστολή, ωστόσο, δεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικός.

Παρά το γεγονός πως προέχει η πρόκριση, στον ΠΑΟΚ δεν σταματούν να δουλεύουν και σε επίπεδο ενίσχυσης, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο, ο οποίος παλεύει να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Χρήστο Ζαφείρη, καθιστώντας τη συγκεκριμένη κίνηση σε μία από τις πιο πολυδάπανες όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Από την άλλλη, η Βόλφσμπεργκερ προσεγγίζει τον αγώνα με αυτοπεποίθηση από την εμφάνιση στην Τούμπα αλλά και από τη νίκη στο πρωτάθλημα επί της Αούστρια Βιέννης με 2-0, αλλά όπως υπογράμμισε ο προπονητής της, Κουμπάουερ, δεν είναι σε καμία περίπτωση το φαβορί. Μάλιστα, έσπευσε να αναφέρει πως δεν αρκεί μια ανάλογη εμφάνιση με αυτή του πρώτου αγώνα για την ομάδα του για να προκριθεί, καθώς περιμένει τον ΠΑΟΚ να εμφανιστεί καλύτερος.

Ο Δικέφαλος προχωρά με ξεκάθαρο στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση έτσι ώστε να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League και τα playoffs, εκεί όπου περιμένει η Ριέκα. Στην απευκταία περίπτωση του αποκλεισμού, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια-Αράζ, με την κυπριακή ομάδα να είναι με το ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση χάρη στο 4-0 του πρώτου αγώνου στο Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης 0-0

ΑΡΗΣ

|

Category image

Χωρίς αλλαγή ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Και πως να μην χαμογελάνε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δικός του ο Νατέλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαμός στο φιλικό με τη Νάπολι, ο Κόντε μπήκε μέσα στο γήπεδο και την «έπεσε» στον Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

«ΜΠΑΜ» η ΑΕΛ με Λέο Νατέλ!

ΑΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε αλλαγές στα φιλικά της η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ντι Μάρτζιο: «Ο Καλάμπρια άναψε πράσινο για συμφωνία με Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα της ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα του Άρη στην «ΟΠΑΠ Αρένα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Αράζ 4-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τρελαμένος Νιλ Λένον στην συναυλία των Oasis!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με έναν γνώριμο έπιασε ντουζίνα η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για Σαντιό Μανέ»

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στην ΑΕΛ ο Νταβόρ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη