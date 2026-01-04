Φίλαθλος έχασε τη ζωή του στις εξέδρες του «Έλαντ Ρόουντ»

Λίγες ημέρες μετά τον σπουδαίο βαθμό που πήρε στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ, η Λίντς πανηγύρισε σήμερα ακόμη ένα μεγάλο αποτέλεσμα, μένοντας στο εντός έδρας 1-1 με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 20ή αγωνιστική της Premier League.

Παρ' όλα αυτά, η σημαντική αυτή επιτυχία των «παγωνιών» επισκιάστηκε λίγο μετά το φινάλε του αγώνα από μια τραγική είδηση.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε πως ένας φίλαθλος της ομάδας έχασε τη ζωή του στις εξέδρες του «Έλαντ Ρόουντ» μετά από ιατρικό επείγον περιστατικό πριν τη σέντρα του ματς.

Περισσότερες πληροφορίες για τον άτυχο άνθρωπο δεν έχουν γίνει γνωστές.

🤍 Leeds United is devastated to confirm that a supporter sadly passed away following a medical emergency ahead of today’s game.



The thoughts of everyone at the club are with the family and friends of the supporter at this exceptionally difficult time. — Leeds United (@LUFC) January 4, 2026

Πηγή: sport-fm.gr