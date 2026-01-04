ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλό του Διγενή Μόρφου επί του Αχιλλέα

To πέμπτο ροζ φύλλο του πήρε ο MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου κερδίζοντας εκτός έδρας, σε έναν ανταγωνιστικό παιχνίδι που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία λεπτά, τον Αχιλλέα Καϊμακλίου με 75-61, για την 11η αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League.

O Aχιλλέας Καϊμακλίου με τρίποντο του Acquaah και βολή του Νεοφύτου πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα (4-0) με τον MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου να παίρνει για πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ στο 9' με δυο βολές από τον Punter (13-14). Ακολούθησε λέι απ του Reynolds και βολή από τον ίδιο για να μπουν μπροστά οι γηπεδούχοι στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (16-14).

Στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου ο Αχιλλέας Καϊμακλίου δημιούργησε διαφορά με διψήφιο αριθμό (32-22) έπειτα από την βολή του Cole, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στους πέντε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που έκλεισε με το τρίποντο του Σιζόπουλου (37-32).

Στο 23' η ομάδα της Μόρφου πήρε ξανά το προβάδισμα μετά από το λέι απ του Kone (39-40) που ολοκλήρωσε σερί οκτώ πόντων, με τη διαφορά στο 26' μετά το λέι απ του Reynolds να είναι στους τρεις (46-49). Ακολούθησε σερί επτά πόντων για τον MAD Διγενής Ακρίτας που με τρίποντο του Βασιλείου στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου μπήκε μπροστά με δέκα πόντους (46-56).

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν αρχή στην τέταρτη περίοδο με δίποντο του Okekuoyen (46-58), για να ακολουθήσει σερί επτά πόντων για τον Αχιλλέα που στο 32' με το καλάθι του Acquaah μείωσε στους πέντε (53-58), ενώ στο 37' πλησίασε στον πόντο μετά τη βολή από τον Κωνσταντίνου (65-66). Οι φιλοξενούμενοι κρατήθηκαν μπροστά σκορ και με λέι απ του Okekuoyen στο 38' και ένα λεπτό αργότερα το τρίποντο του Σιζόπουλου πήραν το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 71-65.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-14, 37-32, 46-56, 65-71

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευρυπίδης Ανδρέου)

Νεοφύτου 1, Acquaah 14 (3), Mansel 13 (1), Cole 11 (2), Reynolds 22 (2), Aντρέου, Κωνσταντίνου 4 (1)

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Ντράγκαν Ράτσα)

Williams 12, Punter 27 (4), Kαραγιάννης, Kone 7 (1), Okekuoyen 11 (2), Σιζόπουλος 9 (3), Βασιλείου 5 (1), El Bejjani

Διαβαστε ακομη