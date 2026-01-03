Το πήρε κι αυτό ο Ολυμπιακός!

Φάνηκε πριν τη σέντρα ότι τα πολλά μποφόρ θα έκαναν δύσκολο το έργο των δύο ομάδων. Στο πρώτο μέρος τον είχε κόντρα ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο ο ΟΦΗ. Η πρώτη τελική έγινε στο 3’, με τον Τσικίνιο να κουβαλάει την μπάλα και να σουτάρει πολύ άστοχα.

Ο ΟΦΗ πάτησε επικίνδυνα στην αντίπαλη περιοχή στο 9’, με τον Νους να αστοχεί, αλλά στη συνέχεια δόθηκε offside στον Αργεντινό. Η πρώτη πραγματική απειλή από πλευράς Ολυμπιακού έγινε στο 21’, με τους Πειραιώτες να κυκλοφορούν καλά την μπάλα που έφτασε στον Τσικίνιο, ο οποίος πλάσαρε από τα όρια της περιοχής, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

Τρία λεπτά μετά ο ΟΦΗ είχε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Χατζηθεοδωρίδης πλαγιοκόπησε από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα με τον Σαλσέλδο να κάνει προβολή και τον Τζολάκη να διώχνει με το πόδι.

Στο 29’ ο Μπιανκόν έχασε ευκαιρία για ένα εντυπωσιακό γκολ. Από τη σέντρα του Ροντινέι από τα αριστερά που κόντραρε, ο Γάλλος έκανε το γυριστό και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε, ενώ λίγο μετά το σουτ του Μουζακίτη έδιωξε σε κόρνερ ο Έλληνας γκολκίπερ. Στο 33’ ο Γκονθάλεθ εκτέλεσε φάουλ, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει.

Στο επόμενο λεπτό ο Ροντινέι γέμισε με φάουλ από τα αριστερά, με τον Ταρέμι να κάνει προβολή προ του Χριστογεώργου και να αστοχεί. Φάνηκε να είναι εκτεθειμένος.

Στο 36’ έγινε η φάση που σήκωσε έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Ζέλσον έκανε τη σέντρα, ο Ταρέμι το γυριστό σε μονομαχία με τον Γκονθάλεθ και ο Ποντένσε έστρωσε στον Μουζακίτη που με συρτό σουτ από το ημικύκλιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, ο Τσακαλίδης έδωσε παράβαση, προφανώς εις βάρος του Ιρανού.

Στο 44’ ο Μουζακίτης έκανε νέο σουτ, με τον γκολκίπερ του ΟΦΗ να μπλοκάρει. Η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν η κεφαλιά του Ρέτσου που έδιωξε ο Χριστογεώργος στο 45’+2’.

Η πρώτη καλή στιγμή στο β’ μέρος ήρθε με το φάουλ του Μουζακίτη που έστειλε λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία την μπάλα στο 48’. Ο Ποντένσε ανησύχησε στο 55’ την άμυνα του ΟΦΗ, με το σουτ του να κοντράρει σε αντίπαλο και να περνάει εκτός.

Ο Μουζακίτης, ο οποίος ήταν κινητήριος μοχλός του Ολυμπιακού, γέμισε στο 60’ για τον Ταρέμι που έκανε την προβολή, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει. Τρία λεπτά μετά ο Ζέλσον έκανε γύρισμα-σουτ από τα δεξιά και ο 25χρονος τερματοφύλακας έδιωξε.

Στο 72’ ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-0. Στο 72’ ο Χριστογεώργος έδιωξε ασταθώς μετά τη σέντρα του Ροντινέι και ο Ζέλσον έκανε σκαστό σουτ που μπλόκαρε ο γκολκίπερ του ΟΦΗ.

Στο 85’ ο ΟΦΗ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Τζολάκης βγήκε και παραχώρησε κόρνερ, σώζοντας τους «ερυθρόλευκους».

Δύο λεπτά μετά ο Φούντας έφυγε στην κόντρα, έκανε δυνατό σουτ, με τον Τζολάκη να τη βρίσκει ελάχιστα και αυτή να φεύγει πάνω από την εστία του. Στο 90’+4’ ο Γκονθάλεθ πήρε και έφυγε στην κόντρα με το δυνατό του σουτ να στέλνει την μπάλα λίγο έξω.

Η πρώτη καλή στιγμή στην παράταση έγινε στο 92’, με τον Ποντένσε να κάνει ωραίο ελιγμό και να σουτάρει, κερδίζοντας το κόρνερ. Από αυτό προέκυψε η φάση του πέναλτι, μέσω του οποίου πήρε προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Ο Κωστούλας χτύπησε με τον αγκώνα τον Καλογερόπουλο σε εναέρια μονομαχία, με τον Τσακαλίδη να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Ταρέμι εκτέλεσε δυνατά και νίκησε στο 96’ τον Χριστογεώργο, ο οποίος δεν είχε περιθώρια αντίδρασης. Ο ΟΦΗ ανασυντάχθηκε κατευθείαν και έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1. Ο Ισέκα έφυγε τάχιστα στην κόντρα, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τζολάκη σε τετ-α-τετ.

