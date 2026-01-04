ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος από την Κηφισιά ο Κυργιάκος

Ο Σωτήρης Κυργιάκος δεν αποτελεί πλέον μέλος της Κηφισιάς, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του χθες (3/1) επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, με τη διοίκηση της ΠΑΕ να αποδέχεται την απόφασή του.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται έτσι, με την Κηφισιά να προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, ενώ ο Κυργιάκος γυρίζει σελίδα στην επαγγελματική του πορεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει ότι έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε -για προσωπικούς λόγους- ενώπιον της διοίκησης ο Σωτήρης Κυργιάκος.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στο διάστημα της παρουσίας του και για την τιμή που μας έκανε να αποτελέσει μέρος του συλλόγου και της ιστορίας μας.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

 

