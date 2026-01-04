Συναρπαστικό παιχνίδι με νικητή τον Κεραυνό... στο καλάθι

Στα σημεία κρίθηκε κυριολεκτικά το ντέρμπι που έγινε στο «Κ. Παπαέλληνας», ανάμεσα στον Κεραυνό και στην ΑΕΛ, με τους Ερυθροκίτρινους να φθάνουν στη νίκη με 65-63.

Ήταν μια συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε το θερμόμετρο της αγωνίας μέχρι τέλους και που κρίθηκε κυριολεκτικά, στη λήξη του χρόνου, όταν η ΑΕΛ αστόχησε σε τρίποντο.

Στο ημίχρονο η ΑΕΛ προηγήθηκε με 36-30, αλλά τελικά ήταν ο Κεραυνός που έφθασε στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Crockett (9 πόντοι – 20 βαθμοί), ενώ να σημειωθεί ότι η ΑΕΛ παρατάχθηκε με τρεις ξένους.

Σε αργούς ρυθμούς, με έμφαση στην άμυνα και για τις δυο ομάδες ξεκίνησε η αναμέτρηση και ενώ το προβάδισμα στα 5 πρώτα λεπτά εναλλασσόταν.

Λίγο πριν το 5` η ΑΕΛ προηγήθηκε με 13-11, ενώ στη συνέχεια η δυνατή της άμυνα περιόρισε αισθητά τις προσπάθειες των αντιπάλων της και συνάμα με το ότι οι φιλοξενούμενοι εύρισκαν λύσεις και στην επίθεση, με το τέλος της 1ης περιόδου, προηγήθηκαν με 22-13.

Στην αρχή της 2ης περιόδου, το προβάδισμα της ΑΕΛ ανέβηκε στο +10 (24-14), αλλά λίγο μετά ο Κεραυνός μείωσε στο -5 (24-19).

Στα επόμενα χρονικά σημεία η ΑΕΛ, κατάφερε να επιβάλει έναν δικό της αργό ρυθμό, βασιζόμενη κυρίως στη δυνατή της άμυνα και έτσι, συνέχισε να συντηρεί ένα σταθερό προβάδισμα μεταξύ 4 και 5 πόντων.

Λίγο μετά το 18`, η διαφορά ανέβηκε στο +8, πάντα για την ΑΕΛ, που προηγήθηκε με 36-28, ενώ με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, το αποτέλεσμα πήγε στο 36-30, για την ομάδα της Λεμεσού.

Με 9-0 σερί για τον Κεραυνό ξεκίνησε η 3η περίοδος και έτσι οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 39-36.

Λίγο μετά η ΑΕΛ προσπέρασε εκ νέου (41-40) και βέβαια το ενδιαφέρον παρέμενε στα ύψη, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να επιβάλουν έναν γρήγορο ρυθμό, κάτι πάντως που κατάφερναν συχνότερα σε σχέση με το πρώτο μισό.

Λίγο πριν το 28`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 48-42, αλλά γρήγορα η ΑΕΛ μείωσε σε 48-47, αλλά στο 30`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 50-47.

Με αυτήν τη διαφορά, όλα τα ενδεχόμενα ήταν ανοικτά ενόψει της 4ης περιόδου…

Προβάδισμα με +7 (54-47) απέκτησε ο Κεραυνός στην αρχή της 4ης περιόδου.

Όμως στη συνέχεια ήταν και πάλι η ΑΕΛ που επέβαλε έναν αργό ρυθμό και σταδιακά μείωνε τη διαφορά, μέχρι που προσπέρασε με 58-56, όταν το χρονόμετρο έδειξε το 35`.

Πλέον η αγωνία έφθανε στο κατακόρυφο και ενώ στο 38`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 62-60 και με καλάθι του Τίγκα, ανέβηκε στο 64-60, ενώ αστόχησε στη βολή που κέρδισε πάνω στην προσπάθεια…

Στα 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Myles, με τρίποντο μείωσε σε 64-63 και λίγο μετά, με μια βολή ο Hatfield, με μια βολή διαμόρφωσε το 65-63 για τον Κεραυνό και ενώ στη λήξη του χρόνου, ο Myles, αστόχησε σε τρίποντο, για να φθάσει τελικά στη νίκη ο Κεραυνός με 65-63.

Δεκάλεπτα: 13-22, 30-36, 50-47, 65-63.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 7, Τρετιακόβ 4, Wright 19 (2), Φ. Τίγκας 11, Crockett 9, Donaldson 3, Πασιαλής, Μιχαήλ 8, Στυλιανού 2, Κουμής, Α. Τιγκας, Παυλίδης 2.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Μάρκου 12 (4), Myles 19 (1), Flowers 11, Χριστοφίδης, Taylor 19, Αρμακόλας, Μονιάτης, Γεωργίου 2, Watts.