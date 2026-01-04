ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοινώνει Τσάβες ο Παναθηναϊκός και τα δεδομένα στα «ανταλλάγματα» για Παντελίδη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοινώνει Τσάβες ο Παναθηναϊκός και τα δεδομένα στα «ανταλλάγματα» για Παντελίδη

Κινητικότητα στα μεταγραφικά των πριασίνων.

Ο Παναθηναϊκός έχει σηκώσει... μανίκια όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό του στο μεταγραφικό «παράθυρο» του Ιανουαρίου και μετά την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Σωτήρη Κοντούρη, είναι έτοιμος να «κλειδώσει» μέσα στις επόμενες ώρες και τις μεταγραφές των Λούκας Τσάβες και Παύλου Παντελίδη, πριν περάσει τα... επόμενα.

Ο Αργεντινός γκολκίπερ, το όνομα του οποίου κατέγραψε ρεπορταζιακά το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο (ΑΠΕ-ΜΠΕ) απ’ το βράδυ της Παρασκευής (2/1) έχει περάσει ήδη ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των «πράσινων» κι ο εξάμηνος δανεισμός του απ’ την Αρχεντίνος Τζούνιορς αναμένεται να ανακοινωθεί ως το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), μπαίνοντας στο αγωνιστικό πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ. Με τον Παναθηναϊκό να έχει ήδη συμφωνήσει με την αργεντίνικη ομάδα για οψιόν αγοράς του το προσεχές καλοκαίρι αντί 1 εκατ. δολαρίων (852.000 ευρώ).

Από εκεί και πέρα μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα διευθετηθούν οι λεπτομέρειες για τη μετακίνηση του Παντελίδη στους «πράσινους», 6 μήνες νωρίτερα απ’ την αρχική συμφωνία που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Πέρα από ένα έξτρα ποσό (πλέον των 800.000 ευρώ που έδωσε ο Παναθηναϊκός) το «τριφύλλι» θα προσφέρει στην Κηφισιά κι «έμψυχα ανταλλάγματα». Ο Ντάνιελ Μαντσίνι δεν θέλει να μετακομίσει στην ομάδα των βορείων προαστίων και προτιμάει να μείνει στον Παναθηναϊκό και να εξαντλήσει το συμβόλαιο που έχει ως το καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, η Κηφισιά θα ενδιαφερόταν πολύ για τον Γιώργο Νίκα -που δεν υπολογίζεται απ’ τους «πράσινους»- καθώς ψάχνει για παίκτη στο «8», αν και σε πρώτη φάση ο Έλληνας μέσος θα προτιμούσε να συνεχίσει στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση ως το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1) αναμένεται να τελειώσει κι αυτό το θέμα για τον Παναθηναϊκό, με τον Παντελίδη να ξεκινάει προπονήσεις με τους «πράσινους», οι οποίοι θα «φουλάρουν» στη συνέχεια για τον αριστερό μπακ, τον (βασικό) κεντρικό μέσο («8άρι») και τον αριστερό εξτρέμ.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Βίνους Γουίλιαμς επιστρέφει στο Αυστραλιανό Όπεν στα 45 της χρόνια

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αυτοί είναι οι αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ (04/01)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο θρίαμβος του Απόλλωνα που έφερε ανακατατάξεις και ο ένοικος της κορυφής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η πανηγυρική φωτογραφία του Απόλλωνα στα αποδυτήρια

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Oι συγκινητικές στιγμές στο αντίο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τσέλσι «έκλεψε» το βαθμό από τη Σίτι στο θρίλερ του Έτιχαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Kαρσέδο για την αποχώρηση από την Πάφο FC: «Είναι δύσκολο να εξηγήσω σε όλο τον κόσμο την απόφασή μου»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η μεγάλη νίκη του Απόλλωνα επί της Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Oριστική αποχώρηση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο από την Πάφο FC - O απολογισμός 2,5 χρόνων

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Απόλλωνας χαστούκισε ξανά την Πάφο, επανήλθε στο… κόλπο και πίκρανε τον Καρσέδο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το Μαρόκο του Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικητή τον Κεραυνό... στο καλάθι

Κύπρος

|

Category image

Φίλαθλος έχασε τη ζωή του στις εξέδρες του «Έλαντ Ρόουντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό του Διγενή Μόρφου επί του Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη