Πάει για δυνατή μεταγραφή με Χρήστο Ζαφείρη

Σε μία από τις κορυφαίες μεταγραφές στη σύγχρονη ιστορία του προχωράει ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας, προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Ζαφείρη.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της τσέχικης ομάδας, το deal έχει κλείσει μετά από μεγάλη πίεση τόσο του ίδιου του παίκτη όσο και των “ασπρόμαυρων”.

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε και νέα βελτιωμένη πρόταση, την τρίτη κατά σειρά μετά τα δύο “όχι” στα 9.000.000 ευρώ + 15-20 % ποσοστό μεταπώλησης (η πρώτη πρόταση) και τα 10,5 + 1,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους + 15-20 % ποσοστό μεταπώλησης (η δεύτερη πρόταση), κάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίσταση των πρωταθλητών Τσεχίας.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Ζαφείρης θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Δικέφαλου μετά τα 4.000.000 ευρώ που είχαν δαπανηθεί το καλοκαίρι του 2018 για τον Ίνγκι Ίνγκασον από τη Ροστόφ.

Μάλιστα, η μεταγραφή έχει μπει στην τελική της ευθείας, καθώς ο 22χρονος διεθνής Έλληνας χαφ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Έτσι, από ημέρα του Γιώργου Γιακουμάκη, όπως φαίνεται η Τρίτη (12/08) εξελίσσεται σε ημέρα Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ.

Πηγή: sport24.gr