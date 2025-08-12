Ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης, ολοκληρώνεται το deal με τον ΠΑΟΚ

Το… μακρύ ταξίδι με προορισμό τη Θεσσαλονίκη άρχισε τα ξημερώματα ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο 30χρονος φορ πέταξε από το Μεξικό με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου αναμένεται στις 22:00 με ενδιάμεση στάση την Φρανκφούρτη. Μάλιστα, ο διεθνής άσος φωτογραφήθηκε και με έναν φίλο της Κρουζ Αζούλ στο αεροδρόμιο, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του.

Ο Γιακουμάκης έρχεται δανεικός, με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει 2 εκατ. ευρώ ως «ενοίκιο», το οποίο καλύπτει και σημαντικό μέρος του συμβολαίου του με την ομάδα του Μεξικού, όπου οι αποδοχές του ξεπερνούσαν τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο παίκτης δέχτηκε να αφήσει κάποια χρήματα, καθώς επιθυμούσε πολύ να γίνει η μεταγραφή στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι το επόμενο καλοκαίρι θα μπορούν να αγοράσουν τα δικαιώματά του με ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ.

Την Τετάρτη θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ταυτόχρονα εξακολουθεί να παλεύει την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη. Η Σλάβια απέρριψε και την πρόταση 10,5 εκατ. ευρώ, συν επιπλέον 1,5 εκατ. αλλά και ποσοστό μεταπώλησης 25%, ωστόσο το θέμα δεν έχει κλείσει. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αποφασισμένος να κάνει τη μεταγραφή και οι Τσέχοι αναζητούν αντικαταστάτη του Έλληνα μέσου, κάτι που μαρτυρά πως μπορεί τελικά να πουν το «ναι».

Πηγή: sport-fm.gr