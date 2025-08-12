ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης, ολοκληρώνεται το deal με τον ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης, ολοκληρώνεται το deal με τον ΠΑΟΚ

Το… μακρύ ταξίδι με προορισμό τη Θεσσαλονίκη άρχισε τα ξημερώματα ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο 30χρονος φορ πέταξε από το Μεξικό με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου αναμένεται στις 22:00 με ενδιάμεση στάση την Φρανκφούρτη. Μάλιστα, ο διεθνής άσος φωτογραφήθηκε και με έναν φίλο της Κρουζ Αζούλ στο αεροδρόμιο, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του. 

Ο Γιακουμάκης έρχεται δανεικός, με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει 2 εκατ. ευρώ ως «ενοίκιο», το οποίο καλύπτει και σημαντικό μέρος του συμβολαίου του με την ομάδα του Μεξικού, όπου οι αποδοχές του ξεπερνούσαν τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο παίκτης δέχτηκε να αφήσει κάποια χρήματα, καθώς επιθυμούσε πολύ να γίνει η μεταγραφή στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι το επόμενο καλοκαίρι θα μπορούν να αγοράσουν τα δικαιώματά του με ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ.

Την Τετάρτη θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ταυτόχρονα εξακολουθεί να παλεύει την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη. Η Σλάβια απέρριψε και την πρόταση 10,5 εκατ. ευρώ, συν επιπλέον 1,5 εκατ. αλλά και ποσοστό μεταπώλησης 25%, ωστόσο το θέμα δεν έχει κλείσει. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αποφασισμένος να κάνει τη μεταγραφή και οι Τσέχοι αναζητούν αντικαταστάτη του Έλληνα μέσου, κάτι που μαρτυρά πως μπορεί τελικά να πουν το «ναι».

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντύνεται στα χρώματα του FIBA EuroBasket 2025 το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι τελευταίες... διορθώσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Πώς εξελίσσεται το θέμα με τον Σαρφό μετά το μπλόκο - «Είχε θέματα και σε ΑΠΟΕΛ και σε Ολυμπιακό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

CEO Σαχτάρ: «Μετά τον πόλεμο κατρακυλήσαμε στην κατάταξη της UEFA»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εικόνα του Βρόντη... το μέλλον του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Τα ψέματα τέλειωσαν...» - Τι είπε για επιθετικό και αμυντικό μέσο

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Φαμπιάνο μέσω του OMONOIA Foundation στο Charity Idols!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αλλαγή μέσα σε επτά λεπτά του Σπόλιαριτς και η εξήγηση του Γκόμεθ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστολή «Ισότητας» προς τον Αρχηγό Αστυνομίας: Ζητούν απαγόρευση μετακίνησης οπαδών

Category image

Πώς απαντάνε στην Ανόρθωση για την προβληματική εικόνα και τα υπόλοιπα θέματα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης, ολοκληρώνεται το deal με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τρέλανέ μας ξανά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αποκλεισμός από το Σινσινάτι για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Ο ευρωπαϊκός αγώνας της Πάφου και τένις στο τηλεοπτικο μενού (12/08)

TV

|

Category image

Φάνηκε πολύ το... κενό

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη