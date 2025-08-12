ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βάζει ξανά το εθνόσημο ο Λεβαντόφσκι

Σημαντική επιστροφή στην Πολωνία ενόψει των προκριματικών.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θέλει να παίξει ξανά στην εθνική ομάδα, δήλωσε (12/8) ο προπονητής της Πολωνίας, Γιαν Ούρμπαν, μετά την αποχώρηση του επιθετικού της Μπαρτσελόνα από την εθνική ομάδα εν μέσω διαμάχης για την απόφαση του προηγούμενου προπονητή να τον αντικαταστήσει από την αρχηγία και να το παραδώσει στον Πιότρ Ζιελίνσκι της Ίντερ.

Η Πολωνία βρίσκεται στην 3η θέση του προκριματικού ομίλου της για το Παγκόσμιο Κύπελλο, πίσω από τη Φινλανδία και την Ολλανδία, και ο Λεβαντόφσκι θεωρείται ζωτικής σημασίας για τις ελπίδες της να φτάσει στο τουρνουά της επόμενης χρονιάς. «Μίλησα με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τηλεφωνικά και τον ρώτησα αν ήθελε να επιστρέψει», δήλωσε ο Ούρμπαν στον ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RMF FM. «Είπε ναι. Έτσι, έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά». 

Ερωτηθείς αν ο Λεβαντόφσκι θα γίνει ξανά αρχηγός, ο Ούρμπαν είπε ότι οι συζητήσεις για το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω μόνο με τον Ρόμπερτ, αλλά και με όσους εμπλέκονται , τον Πιότρ Ζιελίνσκι και τους παίκτες στο συμβούλιο της ομάδας. Η απόφαση θα είναι δική μου, αλλά θα ήθελα να ακούσω τους παίκτες και να μάθω τι πιστεύουν».

