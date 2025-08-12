ΦΩΤΟ: Πόζαρε με Πρόδρομο και Αλμέιδα ο Ρόσα και επισημοποιήθηκε ο γάμος!

Ο Ντιέγκο Ρόσα είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του ΑΠΟΕΛ αφού πέρασε από τα γραφεία και έκανε την καθιερωμένη χειραψία με τον Πρόδρομο Πετρίδη.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος μέσος έκανε χειραψία και με τον εκπρόσωπο της F8 Φερνάντο Αλμέιδα και ουσιαστικά ενσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής σεζόν.

Στον ΑΠΟΕΛ ο ποδοσφαιριστής θα βρίσκεται για τα επόμενα τρία χρόνια μετά από συμφωνία που προέκυψε μεταξύ εκπροσώπων του ΑΠΟΕΛ με τη διοίκησης της Μπαΐα.