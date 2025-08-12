ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βρήκε τον αντικαταστάτη του Ρετέγκι η Αταλάντα!

Ο 26χρονος επιθετικός και πρώτος σκόρερ της ομάδας από το Μπέργκαμο τις δύο προηγούμενες σεζόν, πωλήθηκε στην Αλ Κάντσια της Σαουδικής Αραβίας έναντι 68 εκατ. ευρώ, γεμίζοντας τα ταμεία του συλλόγου, αλλά αφήνοντας παράλληλα πίσω του ένα μεγάλο κενό στην κορυφή της επίθεσης.

Πλέον, η Αταλάντα φαίνεται ότι βρήκε πως θα καλύψει το συγκεκριμένο κενό, με τα ιταλικά Μέσα να αποκαλύπτουν ότι κινείται για την απόκτηση του Ροντρίγκο Μουνίς.

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος ανήκει στη Φούλαμ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και με την ομάδα της Serie A να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ.

Ο Μουνίς εντάχθηκε στη Φούλαμ το 2021, όταν άφησε τη χώρα του και την Φλαμένγκο, ενώ κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν είχε 31 εμφανίσεις με 8 γκολ στην Premier League.

 

Πηγή: sport-fm.gr

