Το ποσό της μεταγραφής του Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί

Με μία πρόκριση θέλει να συνδυάσει ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Αυτό θα είναι το βράδυ της Πέμπτης (14/08, 21:00) απέναντι στη Σαχτάρ στην Πολωνία, με το 0-0 του ΟΑΚΑ να αφήνει τα πάντα ανοιχτά στη ρεβάνς για την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Το “τριφύλλι” έκανε αποδεκτή την πρόταση της Σαμπάμπ Αλ Αχλί, φτάνει τα 5.000.000 ευρώ, με συνέπεια μετά από έναν χρόνο ο διεθνής Σέρβος να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πρόκειται αν μη τι άλλο για μία πρόταση που δεν μπορούσε να αρνηθούν οι “πράσινοι”, καθώς απέκτησαν τον 30χρονο χαφ ως ελεύθερο το καλοκαίρι του 2024 και μόλις μία σεζόν μετά θα έχουν οικονομικό όφελος της τάξεως των 5.000.000 ευρώ.

Ωστόσο, ούτε ο Μαξίμοβιτς μπορούσε να πει “όχι” στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί, καθώς στη συμφωνία που έκανε με την ομάδα του Κόλπου θα λάβει ετησίως πάνω από τα 2.000.000 ευρώ που του απέφερε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Πλέον, οι ιθύνοντες του “τριφυλλιού” έχουν βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός μέσου με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Μαξίμοβιτς.

Πηγή: sport24.gr

Ελλαδα

