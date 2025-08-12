Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Πάφου για τη μεγάλη μάχη με την Ντιναμό

Την ευκαιρία να γράψει ξανά ιστορία και να προκριθεί για πρώτη φορά στα πλέι οφ του Champions League έχει η Πάφος, η οποία υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου (20:00) στο στάδιο «Alphamega», στη ρεβάνς του γ΄ προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Με μία αλλαγή παρατάσσει την ομάδα του ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο εν συγκρίσει με τον πρώτο αγώνα, καθώς ο Μπρούνο πήρε φανέλα βασικού και ο Ζάζα έμεινε στον πάγκο.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Μιχαήλ, Μπρούνο, Γκολντάρ, Λούκασεν, Πηλέας, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Τάνκοβιτς, Κορέια, Όρσιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Πέτρου, Παπαδούδης, Κίνα, Μπασουαμινά, Ζάζα, Σέμα, Λάνγκα, Άντερσον, Πεδράο και Ηλία.