Συνεχίζει στη Λάρισα ο Σαγκάλ

Ενίσχυση στην επίθεση για την Λάρισα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Χιλιανού μεσοεπιθετικού Άνχελο Σαγκάλ, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στον Απόλλωνα.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή Χιλιανού επιθετικού Άνχελο Σαγάλ για τον επόμενο χρόνο.

Ο 32χρονος (18/04/1993) αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός και φορ (1,82), διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Χιλής σε 18 αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας 2 γκολ, ενώ έχει συμμετάσχει και στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών του 2017, κατακτώντας τη 2η θέση, χάνοντας στον τελικό από την Γερμανία.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Ουατσιπάτο (Μεξικό), Πατσούκα (Μεξικό), Χουάρεζ (Μεξικό), Ντενίζλισπορ (Τουρκία), Γκαζιαντέπ (Τουρκία) και Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) ενώ την τελευταία διετία ήταν μέλος του Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο.

Καλωσορίζουμε τον Άνχελο στην οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα βυσσινί!».