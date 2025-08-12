ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δίνει χρόνο το «όπλο» της ομοιογένειας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Δίνει χρόνο το «όπλο» της ομοιογένειας

Οι εμφανίσεις της Ομόνοιας στα πρώτα ευρωπαϊκά και η διαφαινόμενη πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League κόπασαν κάπως τη μουρμούρα της μεταγραφολογίας. Με την ομοιογένεια να αποτελεί, όπως φαίνεται, «όπλο» στα προκριματικά, ακόμη και κάποιος ποδοσφαιριστής να έρθει μέσα στις επόμενες μέρες δεν είναι δεδομένο πως θα βρεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες των πλέι κόντρα στον ηττημένο του ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ. Θα πρέπει να είναι τόσο έτοιμος που να πείσει τον Μπεργκ να του δώσει φανέλα. Άλλωστε επιθετικά ο Γιόβετιτς ανταποκρίνεται άριστα, ενώ το μηδέν παθητικό είναι επίσης ενθαρρυντικό για την άμυνα.

Αυτό δεν σημαίνει πως οι ιθύνοντες δεν ψάχνουν για αμυντικό αλλά και επιθετικό που είναι οι ανάγκες, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο. Γιατί στην πορεία ίσως προκύψουν άλλες, με ενδεχόμενη πώληση ή αποχώρηση. Όμως νιώθουν πως η πίεση για απόκτηση παίκτη που δεν είναι πρώτη επιλογή δεν θα βοηθήσει σε κάτι και θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τα χρονικά περιθώρια. Άλλωστε οι δύο νεοφερμένοι δεν έχουν μπει ακόμη στο... πετσί της ομάδας. Ο Άιτινγκ χρησιμοποιήθηκε για ελάχιστα λεπτά στο ματς με την Αράζ και ο Χατζηγιοβάνης ήταν στα πιτς.

Ο Ελλαδίτης ακραίος επιθετικός ανέβασε ρυθμούς αλλά δεν έχει μπει σε φουλ πρόγραμμα και ίσως ο Μπεργκ να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του στον αγώνα της Πέμπτης. Παρ' όλο που το σκορ προσφέρεται για πιο χαμηλές εντάσεις, εντούτοις ο Χένινγκ Μπεργκ έδειξε από την προηγούμενή του θητεία πως δεν ρισκάρει αν ένας παίκτης δεν είναι φουλ έτοιμος. Ο Νορβηγός τεχνικός βλέπει το ματς με απόλυτη σοβαρότητα παρά το 0-4 και ζητά από τους παίκτες του συγκέντρωση και να μην υποτιμήσουν τον αντίπαλο.

