Μητέρα Χολμς: «Ο γιος μου θα φέρει καταιγίδα στην Ευρωλίγκα - Πάμε, Παναθηναϊκέ»!
Κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένη για τη μετακίνηση του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR εμφανίστηκε η μητέρα του.
Μετά την άφιξη του Αμερικανού σέντερ στην Ελλάδα για λογαριασμό του «επτάστερου», η Λιντέσια Χολμς έκανε σχετική ανάρτηση στο «X».
Ανέφερε λοιπόν χαρακτηριστικά σε αυτή:
«Ο γιός μου θα φέρει καταιγίδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά η Ευρωλίγκα δεν θα είναι πια η ίδια. Η οικογένεια μου είναι ενθουσιασμένη γι’ αυτό το κεφάλαιο της ζωής του. Πάμε, Παναθηναϊκέ»!
