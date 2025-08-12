Μητέρα Χολμς: «Ο γιος μου θα φέρει καταιγίδα στην Ευρωλίγκα - Πάμε, Παναθηναϊκέ»!

Κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένη για τη μετακίνηση του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR εμφανίστηκε η μητέρα του.

Μετά την άφιξη του Αμερικανού σέντερ στην Ελλάδα για λογαριασμό του «επτάστερου», η Λιντέσια Χολμς έκανε σχετική ανάρτηση στο «X».

Ανέφερε λοιπόν χαρακτηριστικά σε αυτή:

«Ο γιός μου θα φέρει καταιγίδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά η Ευρωλίγκα δεν θα είναι πια η ίδια. Η οικογένεια μου είναι ενθουσιασμένη γι’ αυτό το κεφάλαιο της ζωής του. Πάμε, Παναθηναϊκέ»!

sport-fm.gr