Κρίσταλ Πάλας για UEFA και CAS: «Μας έδειξαν ότι η αθλητική αξία δεν έχει νόημα»

«Βολές» εναντίον της UEFA και του CAS εξαπέλυσε η Κρίσταλ Πάλας.

Με αφορμή την οριστικοποίηση της απόφασης ν’ αγωνιστεί τη νέα σεζόν στο Conference League (και όχι στο Europa) ο αγγλικός σύλλογος εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση.

Σε αυτήν αναφέρει συγκεκριμένα:

«Σε μια εποχή που θα έπρεπε να γιορτάζουμε τη νίκη μας στο Community Shield στο Γουέμπλεϊ, η απόφαση της UEFA και η συνέχεια του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου δείχνουν ότι η αθλητική αξία καθίσταται άνευ νοήματος.

Όταν κερδίσαμε το Κύπελλο Αγγλίας εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι εκείνη την ιστορική ημέρα του Μαΐου, ο προπονητής και οι παίκτες μας κέρδισαν το δικαίωμα να παίξουν στο Europa League.

Μας στερήθηκε αυτή η ευκαιρία.

Φαίνεται ότι ορισμένοι σύλλογοι, οργανισμοί και άτομα έχουν ένα μοναδικό προνόμιο και δύναμη.

Αυτή η αυξανόμενη και ανθυγιεινή επιρροή έχει διαλύσει τις ελπίδες και τα όνειρα των οπαδών της Κρίσταλ Πάλας και δεν αποτελεί καλό οιωνό για φιλόδοξες ομάδες σε όλη την Ευρώπη που ανταγωνίζονται για την πρόκριση όταν οι κανόνες και οι κυρώσεις εφαρμόζονται άνισα με τον πιο κραυγαλέο τρόπο.

Οι δομές πολλαπλών συλλόγων κρύβονται πίσω από την παρωδία μιας “τυφλής εμπιστοσύνης”, ενώ σύλλογοι όπως ο δικός μας, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με άλλο σύλλογο, εμποδίζονται να αγωνιστούν στην ίδια διοργάνωση.

Για να επιδεινωθεί η αδικία, σύλλογοι που φαίνεται να έχουν τεράστιες άτυπες συμφωνίες μεταξύ τους επιτρέπεται επίσης να συμμετέχουν και ενδεχομένως να αγωνίζονται μεταξύ τους.

Ενώ σεβόμαστε τα μέλη του δικαστηρίου του CAS, η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει σοβαρά και, στην περίπτωσή μας, να καθιστά σχεδόν αδύνατη την εξασφάλιση δίκαιης ακρόασης.

Η άρνηση όλων των αιτημάτων γνωστοποίησης για την απόκτηση αλληλογραφίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, η άρνηση να επιτραπεί η κατάθεση μαρτύρων από τους εμπλεκόμενους και η γενική έλλειψη τυπικότητας και σεβασμού του νόμου σημαίνουν ότι οι αποφάσεις δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σωστά, οδηγώντας σε προκαθορισμένα αποτελέσματα.

Η απόφαση της UEFA έχει ευρύτερες επιπτώσεις στη διακυβέρνηση του αθλήματος.

Ένας συνδυασμός κακώς σχεδιασμένων κανονισμών και της άνισης εφαρμογής τους σημαίνει ότι οι λαμπροί οπαδοί μας θα στερηθούν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτήν την ομάδα να αγωνίζεται στο Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία μας.

Αυτό θα πρέπει να είναι ένα σημείο καμπής για το ποδόσφαιρο.

Η UEFA πρέπει να εκπληρώσει την εντολή της να θεσπίσει συνεκτικούς κανόνες που θα κοινοποιούνται και θα εφαρμόζονται σωστά, με εύλογες περιόδους αποκατάστασης για την επίλυση της αβεβαιότητας και συνεπείς κυρώσεις, αντιμετωπίζοντας όλους τους συλλόγους ισότιμα με μια σωστή διαδικασία έφεσης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι παρόμοιες αποφάσεις θα υπόκεινται σε μεγαλύτερο έλεγχο από τα εθνικά δικαστήρια στο μέλλον. Μόνο τότε θα εξασφαλιστεί δικαιοσύνη και εύλογη διαδικασία για κάθε ομάδα.

Παρόλο που συνεχίζουμε να λαμβάνουμε νομικές συμβουλές για τα επόμενα βήματα, θα αγωνιστούμε στο Conference League με την ίδια αποφασιστικότητα και θέληση για νίκη που χαρακτηρίζει αυτόν τον απίστευτο σύλλογο».

