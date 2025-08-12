Από Μπόρνμουθ σε Παρί με 66.000.000

Ο Ίλια Ζαμπαρνί (22χρόνων, 1,89μ), θα είναι ο νέος βράχος στο κέντρο της άμυνας της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ολοκληρώθηκε και επίσημα η μετακίνησή του από την αγγλική Μπόρνμουθ.

Το κόστος της μεταγραφής έφτασε τα 66.000.000 ευρώ, ενώ ο Ουκρανός, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Με τον τρόπο αυτό, η Μπόρνμουθ χάνει ένα ακόμη σημαντικό στέλεχος της περσινής εκπληκτικής ομάδας, έπειτα από τους Nτιν Χούισεν (Ρεάλ Μαδρίτης) και Μίλος Κέρκεζ (Λίβερπουλ).

