Δεν το… κουνάει ο Κασάδο από την Μπαρτσελόνα

Ο Κασάδο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό και έχει πίστη στις δυνατότητές του.

Παρά τις έντονες φήμες των τελευταίων εβδομάδων που τον ήθελαν να αποχωρεί, ο Μαρκ Κασάδο παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στο να πετύχει στην Μπαρτσελόνα.

Ο ανταγωνισμός στη μεσαία γραμμή, με ονόματα όπως οι Γκάβι, Πέδρι και Φρένκι ντε Γιονγκ μπροστά του στην ιεραρχία, αλλά και η επιστροφή του Μαρκ Μπερνάλ, περιορίζουν τις ευκαιρίες του. Παρ’ όλα αυτά, ο Κασάδο δεν δείχνει να πτοείται, πιστεύοντας ότι διαθέτει την ποιότητα και την προσωπικότητα για να κερδίσει τη θέση του.

Σύμφωνα με την Sport, δεν είναι λίγες οι ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ο ίδιος άκουσε όλες τις προτάσεις, εκτίμησε το ενδιαφέρον, αλλά δεν έκανε κανένα βήμα προς την έξοδο. Η προσοχή του παραμένει στραμμένη στην τρέχουσα σεζόν, με στόχο να αυξήσει τα λεπτά συμμετοχής του και να βοηθήσει την Μπαρτσελόνα στους στόχους της.

Ο Κασάδο έχει βρεθεί ξανά μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του. Όταν επί εποχής Τσάβι είχε την ευκαιρία να φύγει και να αναζητήσει άμεσα μεγαλύτερο ρόλο αλλού. Αντί γι’ αυτό, επέλεξε να μείνει, να δουλέψει σκληρά και να συνεχίσει την εξέλιξή του εντός συλλόγου.

novasports.gr

ΔΙΕΘΝΗ

