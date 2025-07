Με Λαφόν αλλά χωρίς Λοντίγκιν στη Σκωτία για το ματς με τη Ρέιντζερς ο Παναθηναϊκός

Σε αυτή δεν συμπεριλήφθηκε ο Γιούρι Λοντίγκιν, με τον νεοαποκτηθέντα Αλμπάν Λαφόν να παίρνει το «βάπτισμα του πυρός» με τη νέα του ομάδα και να μπαίνει στην αποστολή. Εκτός μεταξύ άλλων έμεινε και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος «κουβαλά» την τιμωρία από το περσινό ματς με τη Φιορεντίνα για το Conference League.



Nα σημειωθεί ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού, αναχωρεί το πρωί της Δευτέρας για τη Σκωτία.



Την αποστολή απαρτίζουν οι:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης,Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον,Γεντβάι , Κώτσιρας , Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ

The first official squad list of the season☘️ #RANPAO #PAOFC #PANATHINAIKOS #UCL pic.twitter.com/HITNTOgMXp