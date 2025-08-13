Κίνητρα που έχουν την αξία τους

Η τεσσάρα στο Αζερμπαϊτζάν επί της Αράζ έδωσε το δικαίωμα στην Ομόνοια να... αράξει αύριο στο ΓΣΠ (20:00) και να σκέφτεται ήδη τα πλέι οφ του Conference League. Με βάση όσα μας έδειξαν οι δύο ομάδες, θα πρέπει οι πράσινοι να μην... κατεβούν για να αποκλειστούν. Το τέσσερα στα τέσσερα που θα φέρει και άλλους βαθμούς στη ευρωπαϊκή της συγκομιδή, αλλά και αυτό του μηδέν παθητικού, είναι δύο κίνητρα για τους παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ σε ένα ματς που, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχουν πολλά γιατί πολύ απλά φρόντισε η Ομόνοια με την πολύ καλή παρουσία της στο πρώτο ματς.

Σε τρία ματς ο Φαμπιάνο δεν μάζεψε την μπάλα από το πλεχτό του και θέλει και αυτή τη φορά να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, στην 46η ευρωπαϊκή του συμμετοχή, με clean sheet. Θα πρέπει όμως να τον βοηθήσουν και οι συμπαίκτες του σε αυτό, κάτι που έπραξαν πάντως σε πολύ σημαντικό βαθμό στις αναμετρήσεις που προηγήθηκαν. Ο Νορβηγός τεχνικός θέλει να δει την ίδια αγωνιστική πειθαρχία από την ομάδα του και να συνεχίσει έτσι ντοπαρισμένη το ευρωπαϊκό της οδοιπορικό.

Από μία έως καμία…

Δεν δείχνει διάθεση ο Χένινγκ Μπεργκ να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες. Ο Νορβηγός τεχνικός επιδιώκει με αυτό τον τρόπο όπως δώσει και άλλο αγωνιστικό ρυθμό στους «ενδεκαδάτους» αυτή την περίοδο ενόψει και των πιο δύσκολων αγώνων στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση θα αφορά την κορυφή της επίθεσης, εκεί όπου ο Στεπίνσκι ίσως δώσει ανάσες του Γιόβετιτς. Ο Μαυροβούνιος είναι πάντως σε πολύ καλό φεγγάρι με τέσσερα γκολ σε τρία ματς. Όσον αφορά τον Χατζηγιοβάνη, παρ'όλο που ανέβασε ρυθμούς, ίσως να μην κάνει ακόμη επίσημο ντεμπούτο και να του δοθεί ακόμη λίγος χρόνος για να επανέλθει ομαλά.

Η κατασκοπεία και ο ΠΑΟΚ

Η Ομόνοια έχει το μυαλό της στραμμένο και στην Αυστρία την Πέμπτη, εκεί όπου η Βόλφσμπεργκερ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας. Να σημειωθεί πως θα υπάρχει κατάσκοπος από τους πράσινους. Όποια από τις δύο ομάδες αποκλειστεί, τότε θα παίξει με την Ομόνοια στα πλέι οφ του Conference League. Πάντως, η ομάδα της Θεσσαλονίκης τινάζει την… μπάνκα τις τελευταίες μέρες, αφού πλήρωσε για τον επιθετικό Γιώργο Γιακουμακη και τον έντυσε στα ασπρόμαυρα, ενώ, όπως όλα δείχνουν, θα κάνει δικό της και τον μέσο Χρίστο Ζαφείρη, παρ' όλο που η Σπάρτα Πράγας είπε «όχι» σε αρκετές προτάσεις. Η επιθυμία του νεαρού ωστόσο να παίξει στον ΠΑΟΚ προδιαγράφει πως πιθανότατα θα γίνει παίκτης του «Δικέφαλου».