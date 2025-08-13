Ρέστα για τον δεξιό εξτρέμ

Έκανε υπερβάσεις η διοίκηση του Απόλλωνα στο μεταγραφικό κομμάτι κατά τη φετινή μεταγραφική περίοδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Γκάρι Ροντρίγκες και Μπράντον Τόμας, ενώ σίγουρα και οι υπόλοιποι που ήρθαν, έχουν τη δική τους αξία και ποιότητα. Υπάρχει ωστόσο διάθεση για ακόμη ένα... μπαμ που θα αφορά το δεξί άκρο της επίθεσης. Ουσιαστικά θα παίξει... ρέστα με στόχο να έρθει παίκτης για αυτή τη θέση που θα αποτελεί σημείο αναφοράς.

Έγινε μία προσπάθεια με τον 32χρονο Αλιρεζά Τζαχάνμπακς, όμως άρχισε να ξεθωριάζει η περίπτωσή του μιας και ο παίκτης αξιολογεί προτάσεις από προηγμένα πρωταθλήματα. Όμως, οι ιθύνοντες του Απόλλωνα θα παλέψουν για άλλους παίκτες από το πάνω... ράφι. Εφόσον κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, θα γίνει προσπάθεια για απόκτηση μέσου μέσω του καταλόγου Β. Οι ιθύνοντες έχουν ήδη μελετήσει αρκετές περιπτώσεις.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η προετοιμασία μπαίνει στην τελική ευθεία και το Σάββατο είναι ορισμένο το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο τον Ακρίτα στη Λεμεσό. Ένα τεστ που θα αποτελέσει κάτι σαν πρόβα τζενεράλε.