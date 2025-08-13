ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρέστα για τον δεξιό εξτρέμ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ρέστα για τον δεξιό εξτρέμ

Η ολοκλήρωση του ρόστερ θα έρθει με ποδοσφαιριστή από το πάνω ράφι.

Έκανε υπερβάσεις η διοίκηση του Απόλλωνα στο μεταγραφικό κομμάτι κατά τη φετινή μεταγραφική περίοδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Γκάρι Ροντρίγκες και Μπράντον Τόμας, ενώ σίγουρα και οι υπόλοιποι που ήρθαν, έχουν τη δική τους αξία και ποιότητα. Υπάρχει ωστόσο διάθεση για ακόμη ένα... μπαμ που θα αφορά το δεξί άκρο της επίθεσης. Ουσιαστικά θα παίξει... ρέστα με στόχο να έρθει παίκτης για αυτή τη θέση που θα αποτελεί σημείο αναφοράς.

Έγινε μία προσπάθεια με τον 32χρονο Αλιρεζά Τζαχάνμπακς, όμως άρχισε να ξεθωριάζει η περίπτωσή του μιας και ο παίκτης αξιολογεί προτάσεις από προηγμένα πρωταθλήματα. Όμως, οι ιθύνοντες του Απόλλωνα θα παλέψουν για άλλους παίκτες από το πάνω... ράφι. Εφόσον κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, θα γίνει προσπάθεια για απόκτηση μέσου μέσω του καταλόγου Β. Οι ιθύνοντες έχουν ήδη μελετήσει αρκετές περιπτώσεις.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η προετοιμασία μπαίνει στην τελική ευθεία και το Σάββατο είναι ορισμένο το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο τον Ακρίτα στη Λεμεσό. Ένα τεστ που θα αποτελέσει κάτι σαν πρόβα τζενεράλε.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέος αρχηγός της Τότεναμ ο Κριστιάν Ρομέρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θετική εικόνα και ετοιμότητα (ιδού γιατί δεν βλέπουμε κενό στο δεξιό άκρο της άμυνας!)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χατζηγιοβάννης... «παρών!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρέστα για τον δεξιό εξτρέμ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θα βάλει πωλητήριο στον Κονατέ εάν δεν ανανεώσει το συμβόλαιο του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίνητρα που έχουν την αξία τους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Ο αντίπαλος παίζει στην έδρα του και έχει μεγάλη ποιότητα»

ΑΕΚ

|

Category image

Φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ατζέντης Ντοναρούμα: «Είμαστε σοκαρισμένοι με τη συμπεριφορά της Παρί - Premier League το σωστό βήμα για τον Τζίτζιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζητάει αναβολή η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το κεφάλαιο Σινγκ και η προσδοκία

ΑΕΛ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Μούλεμ η Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

«Κοντά στον Μανέ της Μιάλμπι ο Ολυμπιακός»

Ελλάδα

|

Category image

Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων με τον Ερυθρό Αστέρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη