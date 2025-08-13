ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κοντά στον Μανέ της Μιάλμπι ο Ολυμπιακός»

«Κοντά στον Μανέ της Μιάλμπι ο Ολυμπιακός»

Σουηδικό δημοσίευμα φέρνει τον Ολυμπιακό κοντά στον 20χρονο φορ της Μιάλμπι Αμπντουλιέ Μανέ.

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αμπντουλιέ Μανέ από την Μιάλμπι βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα.

Ο 20χρονος επιθετικός από την Γκάμπια συγκεντρώνει πολλά από τα στοιχεία που έψαχναν οι «ερυθρόλευκοι» για τον τρίτο τους φορ, καθώς είναι κάτω των 23 ετών και μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης.

Οι Σουηδοί αναφέρουν πως οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν προσφέρει περίπου 1,8 εκατ. ευρώ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Για τον παίκτη, που έχει συμβόλαιο ως το 2027, λέγεται πως υπήρχε ενδιαφέρον εδώ και καιρό και από άλλες ομάδες, όπως η Γουλβς, η Μπρέντφορντ, η Άντερλεχτ και η Μάιντς.

Ο Μανέ, που είναι γεννημένος στις 29 Σεπτεμβρίου 2004, παίζει από τον Ιανουάριο του 2024 στην Σουηδία, καθώς έπεισε σε κάποιες δοκιμές τους ανθρώπους της Μιάλμπι. Με την ομάδα αυτή μετρά συνολικά 48 συμμετοχές, 10 γκολ και 4 ασίστ, ενώ είναι ήδη δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Διαβαστε ακομη