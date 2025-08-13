Ατζέντης Ντοναρούμα: «Είμαστε σοκαρισμένοι με τη συμπεριφορά της Παρί - Premier League το σωστό βήμα για τον Τζίτζιο»

Ο Ντοναρούμα φαίνεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τα σενάρια περί αποχώρησής του να διαδέχονται το ένα το άλλο!

Οι πρωταθλητές Γαλλίας απέκτησαν τον Σεβαλιέ, προορίζοντάς τον για τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια τους, ωθώντας ουσιαστικό τον Ιταλό εκτός ομάδας.

Μάλιστα, οι σχέσεις των δύο πλευρών φαίνεται ότι έχουν υποστεί ολική ρήξη, με τον ατζέντη του Ντοναρούμα, Μίνο Ραϊόλα, να εξαπολύει ευθεία επίθεση προς τους ανθρώπους του συλλόγου, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την όλη κατάσταση, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Premier League αποτελεί τον ιδανικό επόμενο προορισμό για τον πελάτη του.

«Πιστεύω ότι η Premier League είναι το σωστό επόμενο βήμα για τον Τζίτζιο. Δεν έχουμε μιλήσει με καμία ιταλική ομάδα. Είμαστε ακόμα σοκαρισμένοι από τη συμπεριφορά της Παρί», δήλωσε ο Ραϊόλα, ενώ αγγλικά Μέσα συνεχίζουν να αναπαράγουν το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι.