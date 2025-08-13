ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ατζέντης Ντοναρούμα: «Είμαστε σοκαρισμένοι με τη συμπεριφορά της Παρί - Premier League το σωστό βήμα για τον Τζίτζιο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ατζέντης Ντοναρούμα: «Είμαστε σοκαρισμένοι με τη συμπεριφορά της Παρί - Premier League το σωστό βήμα για τον Τζίτζιο»

Ο ατζέντης του Ντοναρούμα, Μίνο Ραϊόλα, μίλησε για το μέλλον του πελάτη του, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο Ντοναρούμα φαίνεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τα σενάρια περί αποχώρησής του να διαδέχονται το ένα το άλλο!

Οι πρωταθλητές Γαλλίας απέκτησαν τον Σεβαλιέ, προορίζοντάς τον για τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια τους, ωθώντας ουσιαστικό τον Ιταλό εκτός ομάδας.

Μάλιστα, οι σχέσεις των δύο πλευρών φαίνεται ότι έχουν υποστεί ολική ρήξη, με τον ατζέντη του Ντοναρούμα, Μίνο Ραϊόλα, να εξαπολύει ευθεία επίθεση προς τους ανθρώπους του συλλόγου, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την όλη κατάσταση, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Premier League αποτελεί τον ιδανικό επόμενο προορισμό για τον πελάτη του.

«Πιστεύω ότι η Premier League είναι το σωστό επόμενο βήμα για τον Τζίτζιο. Δεν έχουμε μιλήσει με καμία ιταλική ομάδα. Είμαστε ακόμα σοκαρισμένοι από τη συμπεριφορά της Παρί», δήλωσε ο Ραϊόλα, ενώ αγγλικά Μέσα συνεχίζουν να αναπαράγουν το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι.

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κίνητρα που έχουν την αξία τους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Ο αντίπαλος παίζει στην έδρα του και έχει μεγάλη ποιότητα»

ΑΕΚ

|

Category image

Φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ατζέντης Ντοναρούμα: «Είμαστε σοκαρισμένοι με τη συμπεριφορά της Παρί - Premier League το σωστό βήμα για τον Τζίτζιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζητάει αναβολή η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το κεφάλαιο Σινγκ και η προσδοκία

ΑΕΛ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Μούλεμ η Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

«Κοντά στον Μανέ της Μιάλμπι ο Ολυμπιακός»

Ελλάδα

|

Category image

Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων με τον Ερυθρό Αστέρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

31oς μετά από 6 ιστιοδρομίες στο Μάρστραντ o Koντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε στο ψάξιμο για νέους παίκτες»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιβεβαιώνει η ΕΠΟ για την ελληνική υπηκοότητα του Τριαντή

Ελλάδα

|

Category image

Με προβλήματα, αλλά με πίστη για την υπέρβαση

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Καμπάνα» από UEFA στην Παρτίζαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη