Ιδιάκεθ: «Ο αντίπαλος παίζει στην έδρα του και έχει μεγάλη ποιότητα»

Όλα όσα δήλωσε ο Ισπανός κόουτς.

Παρά τη μεγάλη σε έκταση νίκη στο πρώτο παιχνίδι στη Λάρνακα, (4-1) ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ, προσεγγίζει τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη Λέγκια με κάθε σοβαρότητα. 

«Θα προσεγγίσουμε τον αγώνα με τον μοναδικό τρόπο όπως αρμόζει σε ένα τόσο απαιτητικό ματς απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα και σε μια δύσκολη έδρα», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε: «Μετά την προπόνηση θα πάρω τις τελικές μου αποφάσεις, καθώς θέλω πρώτα να δω πώς αισθάνονται οι παίκτες μου.  Όμως, έχω ήδη μια ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου…».

Σε ερώτηση για το πόσο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά του αγώνα, απάντησε:  «Είχα έναν προπονητή στο παρελθόν που μου έλεγε ότι το πρώτο λεπτό είναι το ίδιο με το τελευταίο. Αύριο και τα 90 λεπτά είναι εξίσου σημαντικά».

Σε ερώτηση, τι πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ για να προκριθεί, είπε: «Πρέπει να τα προσέχεις όλα σε τέτοια παιχνίδια. Ο αντίπαλος παίζει στην έδρα του και έχει μεγάλη ποιότητα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από το πρώτο λεπτό, ξέρουμε ότι η Λέγκια θα προσπαθήσει από την αρχή να μας πιέσει με τον κόσμο της. Έχουμε και εμείς ποιότητα, αλλά πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Από την πλευρά του ο Εκπολό, δήλωσε: «Το να αγωνίζεσαι σε ένα γεμάτο γήπεδο όπως αυτό σίγουρα αποτελεί επιπλέον κίνητρο για κάθε παίκτη. Δεν υπάρχει φόβος, είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι στο οποίο όλοι θέλουμε να παίξουμε. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι και ανυπομονούμε για αυτή την πρόκληση».

 

 

 

