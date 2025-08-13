«Χτυπάει» Μπέιλι από την Άστον Βίλα η Ρόμα

Κινείται για την απόκτηση του Μπέιλι η Ρόμα!

Σύμφωνα με την «Athletic», οι Ρωμαίοι θέλουν να εντάξουν στο ρόστερ τους στον Τζαμαϊκανό εξτρέμ, έχοντας μάλιστα έρθει σε επαφή με την Άστον Βίλα.

Για την απόκτησή του ενδιαφέρονται εδώ και καιρό ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και η Μπεσίκτας, με τη Ρόμα πάντως να είναι το φαβορί.

Ο Μπέιλι έχει αγωνιστεί επίσης σε Γκενκ και Λεβερκούζεν, ενώ έχει 144 εμφανίσεις με 22 γκολ και 24 ασίστ για την Άστον Βίλα.