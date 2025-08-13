Νέος αρχηγός της Τότεναμ ο Κριστιάν Ρομέρο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Ρομέρο αντικαθιστά τον Σον ως κάπτεν της Τότεναμ.
Ο Κριστιάν Ρομέρο είναι ο νέος αρχηγός της Τότεναμ, αντικαθιστώντας τον Σον Χέουνγκ-μιν.
Ο Νοτιοκορεάτης μεταγράφηκε στην Λος Άντζελες FC και ο 27χρονος Αργεντινός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ήταν δεύτερος αρχηγός τα τελευταία δύο χρόνια παίρνει πλέον το περιβραχιόνιο.
«Είχα μια καλή συζήτηση με τον 'Κούτι' Ρομέρο και θα είναι ο αρχηγός μας», δήλωσε ο νέος προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.