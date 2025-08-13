ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέος αρχηγός της Τότεναμ ο Κριστιάν Ρομέρο

Ο Ρομέρο αντικαθιστά τον Σον ως κάπτεν της Τότεναμ.

Ο Κριστιάν Ρομέρο είναι ο νέος αρχηγός της Τότεναμ, αντικαθιστώντας τον Σον Χέουνγκ-μιν.

Ο Νοτιοκορεάτης μεταγράφηκε στην Λος Άντζελες FC και ο 27χρονος Αργεντινός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ήταν δεύτερος αρχηγός τα τελευταία δύο χρόνια παίρνει πλέον το περιβραχιόνιο.

«Είχα μια καλή συζήτηση με τον 'Κούτι' Ρομέρο και θα είναι ο αρχηγός μας», δήλωσε ο νέος προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

 

 

