Επιμένει για Κέβιν η Φούλαμ - Δεν πέφτει κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ η Σαχτάρ!

Η Φούλαμ συνεχίζει να κυνηγά την περίπτωση του Κέβιν της Σαχτάρ, με τους Ουκρανούς να εξακολουθούν να ζητούν το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Στα «ραντάρ» της Φούλαμ βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες ο Κέβιν της Σαχτάρ, με τον αγγλικό σύλλογο να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Βραζιλιάνου εξτρέμ για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Cottagers» τα έχουν βρει σε όλα με τον 22χρονο άσο, ο οποίος μετρά ήδη φέτος τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε τρία παιχνίδια των προκριματικών του Europa League.

Το μόνο που απομένει είναι να δώσει το «πράσινο φως» και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa, με τους Ουκρανούς να ζητούν... ακατέβατα το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Θυμίζουμε πως η Σαχτάρ είχε αποκτήσει τον Κέβιν τον Γενάρη του 2024 από την Παλμέιρας έναντι του ποσού των 12 εκατ. ευρώ, μετρώντας σε αυτό το διάστημα 55 συμμετοχές με 16 γκολ και 10 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

