ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θετική εικόνα και ετοιμότητα (ιδού γιατί δεν βλέπουμε κενό στο δεξιό άκρο της άμυνας!)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Θετική εικόνα και ετοιμότητα (ιδού γιατί δεν βλέπουμε κενό στο δεξιό άκρο της άμυνας!)

Ανάμεσα στους μικρούς που έπαιξαν στο α΄ ημίχρονο, υπάρχουν κάποιοι, ειδικά από τους Κύπριους, που μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα!

Ο ΑΠΟΕΛ, 10 μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, δείχνει πανέτοιμος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου του. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε στο φιλικό με την Ανόρθωση. Όχι, δεν ήταν απλά η νίκη με 3-0, ήταν ο τρόπος που αγωνιζόταν η ομάδα, ιδιαίτερα μετά το 60ό λεπτό όταν παρατάχθηκε με βασικούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι νεαροί δεν τα πήγαν καλά στα προηγούμενα λεπτά.

Κι επειδή σε αυτή την εφημερίδα μάθαμε να λέμε αλήθειες, θα το πούμε κι αυτό. Ανάμεσα στους μικρούς που έπαιξαν στο α΄ ημίχρονο, υπάρχουν κάποιοι, ειδικά από τους Κύπριους, που μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα! Για κάποιους από τους νεαρούς ξένους δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο...

Είναι άξιον απορίας γιατί στα καθημερινά ρεπορτάζ από τα διάφορα ηλεκτρονικά Μέσα παρουσιάζεται πως υπάρχει κενό στο δεξί άκρο της άμυνας. Και ότι ο ΑΠΟΕΛ ψάχνει να βρει δεξιό μπακ. Πάντως εμείς από την πλευρά μας, κενό δεν βλέπουμε. Ο Γιάννης Σατσιάς παρουσιάζεται πιο έτοιμος από ποτέ, ενώ πίσω του υπάρχει ο Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης. Είμαστε σίγουροι ότι αν ο ΑΠΟΕΛ και ο νέος προπονητής επιμένουν με αυτούς τους δυο Κύπριους για δεξιά, η ομάδα θα κερδίσει παίκτες για πάρα πολλά χρόνια...

Η δήλωση που έκανε ο Πάμπλο Γκαρσια «όποιος δεν τρέχει δύσκολα θα παίζει», δείχνει το πώς και γιατί η ομάδα του ΑΠΟΕΛ φέτος αλλάζει. Ο Ουρουγουανός τεχνικός βασίζει τα πλάνα του στον ρυθμό που δίνει το συνεχές τρέξιμο, γι' αυτό και ο άνθρωπος το ξεκαθαρισε από τώρα,«... οποίος δεν τρέχει».

Στο μεταξύ, ξεκίνησε προπονήσεις και ο Ντιεγκο Ρόσα, ο οποίος δεν θα χρειαστεί ειδική προετοιμασία καθώς αγωνιζόταν στη Βραζιλία όπου τα πρωταθλήματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Aύριο είναι προγραμματισμένο φιλικό στο Δασάκι με τον Εθνικό (18:30).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Χτυπάει» Μπέιλι από την Άστον Βίλα η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιμένει για Κέβιν η Φούλαμ - Δεν πέφτει κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ η Σαχτάρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέος αρχηγός της Τότεναμ ο Κριστιάν Ρομέρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θετική εικόνα και ετοιμότητα (ιδού γιατί δεν βλέπουμε κενό στο δεξιό άκρο της άμυνας!)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χατζηγιοβάννης... «παρών!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρέστα για τον δεξιό εξτρέμ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θα βάλει πωλητήριο στον Κονατέ εάν δεν ανανεώσει το συμβόλαιο του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίνητρα που έχουν την αξία τους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Ο αντίπαλος παίζει στην έδρα του και έχει μεγάλη ποιότητα»

ΑΕΚ

|

Category image

Φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ατζέντης Ντοναρούμα: «Είμαστε σοκαρισμένοι με τη συμπεριφορά της Παρί - Premier League το σωστό βήμα για τον Τζίτζιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζητάει αναβολή η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το κεφάλαιο Σινγκ και η προσδοκία

ΑΕΛ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Μούλεμ η Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη