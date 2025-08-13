Θετική εικόνα και ετοιμότητα (ιδού γιατί δεν βλέπουμε κενό στο δεξιό άκρο της άμυνας!)

Ο ΑΠΟΕΛ, 10 μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, δείχνει πανέτοιμος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου του. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε στο φιλικό με την Ανόρθωση. Όχι, δεν ήταν απλά η νίκη με 3-0, ήταν ο τρόπος που αγωνιζόταν η ομάδα, ιδιαίτερα μετά το 60ό λεπτό όταν παρατάχθηκε με βασικούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι νεαροί δεν τα πήγαν καλά στα προηγούμενα λεπτά.

Κι επειδή σε αυτή την εφημερίδα μάθαμε να λέμε αλήθειες, θα το πούμε κι αυτό. Ανάμεσα στους μικρούς που έπαιξαν στο α΄ ημίχρονο, υπάρχουν κάποιοι, ειδικά από τους Κύπριους, που μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα! Για κάποιους από τους νεαρούς ξένους δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο...

Είναι άξιον απορίας γιατί στα καθημερινά ρεπορτάζ από τα διάφορα ηλεκτρονικά Μέσα παρουσιάζεται πως υπάρχει κενό στο δεξί άκρο της άμυνας. Και ότι ο ΑΠΟΕΛ ψάχνει να βρει δεξιό μπακ. Πάντως εμείς από την πλευρά μας, κενό δεν βλέπουμε. Ο Γιάννης Σατσιάς παρουσιάζεται πιο έτοιμος από ποτέ, ενώ πίσω του υπάρχει ο Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης. Είμαστε σίγουροι ότι αν ο ΑΠΟΕΛ και ο νέος προπονητής επιμένουν με αυτούς τους δυο Κύπριους για δεξιά, η ομάδα θα κερδίσει παίκτες για πάρα πολλά χρόνια...

Η δήλωση που έκανε ο Πάμπλο Γκαρσια «όποιος δεν τρέχει δύσκολα θα παίζει», δείχνει το πώς και γιατί η ομάδα του ΑΠΟΕΛ φέτος αλλάζει. Ο Ουρουγουανός τεχνικός βασίζει τα πλάνα του στον ρυθμό που δίνει το συνεχές τρέξιμο, γι' αυτό και ο άνθρωπος το ξεκαθαρισε από τώρα,«... οποίος δεν τρέχει».

Στο μεταξύ, ξεκίνησε προπονήσεις και ο Ντιεγκο Ρόσα, ο οποίος δεν θα χρειαστεί ειδική προετοιμασία καθώς αγωνιζόταν στη Βραζιλία όπου τα πρωταθλήματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Aύριο είναι προγραμματισμένο φιλικό στο Δασάκι με τον Εθνικό (18:30).