Στέφθηκε υπερπρωταθλήτρια η εφτάψυχη Παρί Σεν Ζερμέν!

Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον... τοίχο απέναντι σε μία Τότεναμ η οποία είχε κυριαρχική παρουσία για 75 λεπτά, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν «επέστρεψε» απ' το 0-2 και με απίστευτη αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά του αγώνα οδήγησε τον τελικό του UEFA Super Cup στο 2-2 και στη διαδικασία των πέναλτι, όπου αποδείχθηκε πιο εύστοχη κι επικράτησε με 4-3, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε ο νεοαποκτηθείς γκολκίπερ, Λούκας Σεβαλιέ που απέκρουσε ένα πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα», ενώ νωρίτερα είχαν «σώσει» την... πατρίδα για τους Παριζιάνους οι Λι Κανγκ-ιν και Γκονσάλο Ράμος.

Μόλις στο 35ο δευτερόλεπτο το σουτ του Πέδρο Πόρο πέρασε ελάχιστα άουτ για την πρώτη μεγάλη στιγμή του τελικού, δείχνοντας τις... διαθέσεις της Τότεναμ. Στο 8’ ο Κβαρατσκέλια (που έμοιαζε έξω απ' τα... νερά του παίζοντας δεξιός εξτρέμ) δεν μπόρεσε να κάνει καλό τελείωμα στην περιοχή της αγγλικής ομάδας, ενώ στο 23’ ο Σεβαλιέ έκανε σπουδαία επέμβαση στο τελείωμα του Ριτσάρλισον.

Στο 39’ η Τότεναμ άνοιξε το σκορ. Ο Βικάριο εκτέλεσε το φάουλ λίγο πάνω από τη σέντρα, ο Ρομέρο έπιασε την πρώτη κεφαλιά και με... σπόντα η μπάλα έφτασε στον Παλίνια. Ο Πορτογάλος σούταρε, ο Σεβαλιέ έκανε μία απίστευτη επέμβαση, η μπάλα όμως χτύπησε στο δοκάρι και έφτασε στα πόδια του Φαν ντε Φεν, που σε κενό τέρμα έκανε το 1-0.

Οι «σπερς» μπήκαν το ίδιο επιθετικά και στο δεύτερο ημίχρονο και αφού... προειδοποίησαν στο 47’ με την προσπάθεια του Ριτσάρλισον που απέκρουσε με γροθιές ο Σεβαλιέ, έφτασαν και σε δεύτερο γκολ, ξανά με στατική φάση. Ο Πέδρο Πόρο εκτέλεσε φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, ο Ρομέρο κινήθηκε πανέξυπνα και με κεφαλιά νίκησε τον Σεβαλιέ -που είχε κακή αντίδραση- κάνοντας το 2-0. Στο 52’ η Τότεναμ άγγιξε και τρίτο γκολ, με την κεφαλιά του Ντάνσο που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 67’ ακυρώθηκε ως οφσάιντ τέρμα του Μπαρκολά, καθώς ο Ρουίθ ήταν ακάλυπτος στην αρχή της φάσης.

Η Παρί συνέχισε να πιέζει στο τελευταίο εικοσάλεπτο αναζητώντας ένα γκολ που θα την... έβαζε ξανά μέσα στο παιχνίδι. Και παρότι σπατάλησε μία σημαντική ευκαιρία με τον Ντεμπελέ στο (71'), στο 85' ο Λι Κανγκ-ιν -που είχε περάσει αλλαγή 17 λπτά νωρίτερα- από ασίστ του Βιτίνια μείωσε σε 2-1, δίνοντας ξανά «ζωή» στο ματς.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άρχισε να «σφυροκοπάει» την περιοχή της Τότεναμ κι εντέλει δικαιώθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τη δεύτερη «χρυσή» αλλαγή του Ισπανού τεχνικού, τον Γκονσάλο Ράμος ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά από σέντρα του Ντεμπελέ ισοφάρισε σε 2-2, οδηγώντας τον τελικό (ανέλπιστα) στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί «μίλησε» ο Λούκας Σεβαλιέ, ο οποίος απέκρουσε το κρίσιμο τρίτο πέναλτι του Φαν ντε Φεν, την ώρα που ο Τελ «σημάδευε» εκτός εστίας στο τέταρτο χτύπημα, δίνοντας την ευκαιρία στην Παρί να «σηκώσει» την κουπα χάρις στην τελευταία εύστοχη εκτέλεση του Μέντες.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Σολάνκε 0-1

Βιτίνια άουτ

Μπετανκούρ 0-2

Γκονσάλο Ράμος 1-2

Φαν ντε Φεν απέκρουσε ο Σεβαλιέ

Ντεμπελέ 2-2

Τελ άουτ

Λι Κανγκ-ιν 3-2

Πόρο 3-3

Μέντες 4-3

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (68’ Λι Κανγκ-ιν), Βιτίνια, Ντουέ (77’ Ράμος), Μπαρκολά (68’ Εμπαγιέ), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (60’ Φαμπιάν Ρουίθ).

ΤΟΤΕΝΑΜ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια (72’ Γκρέι), Μπετανκούρ, Σαρ (90' Μπέργκβαλ), Κούντους (79’ Τελ), Σπενς, Ριτσάρλισον (72’ Σολάνκε).