Το κεφάλαιο Σινγκ και η προσδοκία

Προ ημερών η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούθερ Σινγκ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σαφώς πρόκειται για μία αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς ο Νοτιοαφρικανός ήταν από τους ποιοτικότερους του ρόστερ την περσινή σεζόν. Μάλιστα, είχε τη μεγαλύτερη συνδρομή στα γκολ της ομάδας, μετρώντας 14 ασίστ στην περασμένη περίοδο, ενώ είχε και δύο τέρματα. Εξάλλου, και για τον ίδιο ήταν μία ιδιαίτερα πετυχημένη χρονιά και αυτό αντικατοπτρίζεται και από το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή του αξία παίρνει και πάλι ανοδική πορεία.

Συγκεκριμένα, έχει αυξήσει κατά 150.000 χιλιάδες ευρώ την αξία του, αφού οι 450.000 που δινόταν το περσινό καλοκαίρι, πλέον έχει φθάσει στις 600.000. Και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που σε κάποιες φάσεις της καριέρας του (2019 και 2021) κοστολογείτο μέχρι και για 3.000.000 ευρώ. Ο Πάολο Τραμετσάνι, αλλά και άπαντες στην ομάδα της Λεμεσού, ευελπιστούν ο 28χρονος να συνεχίσει στα ίδια επίπεδα και στην ερχόμενη αγωνιστική χρονιά, ώστε να βάλει κι αυτός το λιθαράκι του στη νέα δυναμική αρχή που επιχειρείται στην ΑΕΛ.