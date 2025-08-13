«Η Λίβερπουλ θα βάλει πωλητήριο στον Κονατέ εάν δεν ανανεώσει το συμβόλαιο του»

Ο Ιμπραχίμ Κονατέ αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Λίβερπουλ, καθώς μαζί με τον συνεργάτη του στο... έγκλημα, Βϊρτζιλ Φαν Ντάικ, έχουν δημιουργήσει ένα εκπληκτικό αμυντικό δίδυμο, που χάρισε το πρωτάθλημα της Premier League στους «κόκκινους».

Όμως το συμβόλαιο του Γάλλου λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και ήδη έχουν ακουστεί σειρήνες από Μαδρίτη και Παρίσι, καθώς Ρεάλ και Παρί Σεν Ζερμέν περιμένουν να μείνει ελεύθερος για να τον αποκτήσουν χωρίς χρήματα.

Αυτό σίγουρα δεν χαροποιεί τη διοίκηση της Λίβερπουλ, η οποία σύμφωνα με τη MARCA αποφάσισε να του προσφέρει επέκταση συμβολαίου και αν δεν την αποδεχθεί, θα τον πουλήσει αυτό το καλοκαίρι, με σκοπό να βάλει στα ταμεία ένα χρηματικό ποσό, αντί να τον χάσει τζάμπα.