31oς μετά από 6 ιστιοδρομίες στο Μάρστραντ o Koντίδης
Με συμπληρωμένες πλέον έξι ιστιοδρομίες ο Κύπριος ιστιοπλόος βρίσκεται στη 31η θέση με 58 βαθμούς.
Καλά πλασαρίσματα πέτυχε ο Παύλος Κοντίδης στις δύο ιστιοδρομίες της Τετάρτης, 13 Αυγούστου, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μάρστραντ της Σουηδίας, παίρνοντας μία έβδομη και μία έκτη θέση.
Η συνέχεια θα δοθεί την Πέμπτη (14/08), οπότε ξεκινούν οι τελικές ιστιοδρομίες του αγωνίσματος.
Στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Βρετανός Finley Dickinson με 13β. ενώ δεύτερος είναι ο Ιταλός Lorenzo Brando Chiavarini (18β.) και τρίτος ο Ολλανδός Duko Bos (21β.).